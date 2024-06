Veľká smola. Balážová sa nekvalifikovala do Paríža, skončila tesne pod čiarou

BRATISLAVA. Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová si v kvalifikácii o postup na olympijské hry v Paríži vypila kalich horkosti až do dna. Ani posledný pokus vybojovať si miestenku na tohtoročné OH nebol úspešný.

"Sme zmierení s tým, že to nevyšlo. Žiaľ, viackrát sme boli kúsok od toho, ale ani raz sa to nepodarilo. Najskôr prišla tesná prehra so Švédskom na MS družstiev, potom Ľubo Pištej s Baškou Balážovou odohrali výborný kvalifikačný turnaj v mixe v Havířove, ale chýbal im len jediný víťazný duel proti Švédom Karlssonovi s Källbergovou.

Potom v kvalifikácii jednotlivcov neuspela Balážová v rozhodujúcom dueli o miestenku, keď prehrala dobre rozohraný súboj s holandskou súperkou Eerlandovou. Napokon jej v rebríčku chýbalo pár bodov. Počas jedného roka, teda za uplynulých 52 týždňov, mala podľa mňa desať, ale dajme tomu, že sedem veľmi dobre rozohraných zápasov.

Víťazstvo v niektorom z nich by jej prakticky zabezpečilo postup. Ani raz sa jej to nepodarilo. Je to zvláštne, ale realita je taká, že sme doslova zostali pred bránami OH 2024," povedal reprezentačný tréner žien SR Jaromír Truksa.

Predstavitelia národných olympijských výborov musia v najbližších dňoch potvrdiť využitie miesteniek na základe renkingu.

"To už neovplyvníme. To by sa musel niekto zraniť, ale v tejto chvíli ani neviem, aký postup je pri výbere náhradníkov. Musíme to akceptovať. Urobili sme pre úspech v kvalifikácii veľa, mnoho vecí nám nevyšlo, ale snažili sme sa odviesť maximum. Samozrejme, keď sa na to pozriem retrospektívne, tak by som isté veci urobil inak.

Teraz je už neskoro, musíme sa z toho len poučiť. Už sme radi, že sa to skončilo, hoci sme si želali iný koniec kvalifikácie. Bolo to veľké psychické vypätie, veľa turnajov, cestovania aj na úkor prípravy a zdravia. V budúcnosti by som to asi zmenil a vyreguloval," pokračoval Truksa v rozhovore pre Slovenský stolnotenisový zväz.