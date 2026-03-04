Novými tvárami v komisii športovcov SOŠV sú Adam Žampa a sánkar, Hrivík zostáva

Lyžiar Adam Žampa, sánkar Christián Bosman a hokejista Marek Hrivík budú nasledujúce štyri roky zastupovať zimné športy v komisii športovcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). V stredu o tom informoval portál olympic.sk.
Členom komisie športovcov SOŠV môže byť reprezentant, ktorý bol súčasťou slovenskej výpravy na posledných dvoch olympiádach, respektíve Svetových hrách.
Adam Žampa sa na uplynulé ZOH nekvalifikoval, štartoval však na predošlých hrách v Pekingu. Bosman sa predstavil v Cortine d'Ampezzo spoločne s Brunom Mickom v pretekoch dvojsedadlových saní, v ktorých obsadili 12. miesto.
Hrivík absolvuje v komisii už druhé obdobie, doteraz v nej pôsobil spoločne s biatlonistkou Paulínou Bátovskou Fialkovou a sánkarom Matejom Zmijom.
Obaja však na ďalšie štyri roky nekandidovali. Predsedom komisie športovcov je momentálne vodný slalomár Matej Beňuš.