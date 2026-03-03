Taliani po úspešnej ZOH zvažujú ďalšiu kandidatúru. Byť kreatívni, povedal člen MOV

Taliani po nedávno skončenej úspešnej zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo zvažujú kandidatúru na letné hry, ktoré sa zatiaľ na Apeninskom polostrove konali len raz.
Serveru insidethegames to povedal prezident tamojšieho olympijského výboru Luciano Buonfiglio. Organizátorov tohtoročných zimných olympijských hier láka termín letných hier v roku 2040.
Okrem metropoly Rím, ktorá hostila olympijské hry v roku 1960, je v hre aj spoločná kandidatúra viacerých miest.
Rím sa uchádzal o olympijské hry v roku 2024, ktoré napokon získal Paríž, no z kandidatúry v roku 2016 zišlo, keď ju pre obavy z finančných problémov mesta nepodporila vtedajšia primátorka Virginia Raggiová.
Taliansky olympijský výbor považuje súčasné obdobie za vhodný moment na nový pokus. „Myslím si, že naša krajina si zaslúži ďalšiu letnú olympiádu. Postupujme však krok za krokom. Kandidatúru musí schváliť a podporiť aj vláda,“ uviedol jeho predseda.
Podobný názor má prezident zväzu bobov a skeletonu Ivo Ferriani, ktorý je členom Medzinárodného olympijského výboru. „Po nedávno skončených hrách by nedávalo zmysel, aby Taliansko kandidatúru nezvažovalo,“ poznamenal.
Zimná olympiáda sa v záujme udržateľnosti a zníženia nákladov konala popri Miláne vo viacerých samostatných zimných strediskách. Prezidentka MOV Kirsty Coventryová tento koncept považuje za úspešný a uviedla, že organizátori nastavili veľmi vysoký štandard do budúcnosti.
Letné olympijské hry majú rozsahom aj skladbou športov úplne iný charakter. Jachting a surfing si zo svojej podstaty vyžadujú prímorskú lokalitu, preto bývajú mimo hlavného diania.
Tak to bolo aj na hrách v Paríži v prípade strelcov a na budúcej olympiáde v Los Angeles to čaká vodných slalomárov.
Podľa Ferrianiho sa netreba ani pri letných hrách držať späť. „Miláno a Cortina otvorili nové možnosti, potrebujeme byť kreatívni. Rím je nezameniteľná značka, Miláno má dôveryhodnosť a Benátky sú krehké a fascinujúce.
Provokatívne sa pýtam, prečo neuvažovať o Ro-Mi-Ve, podobne ako bolo MiCo?“ zamýšľal sa Ferriani. Mestá, o ktorých hovorí, delia stovky kilometrov.
Súčasný primátor Ríma Roberto Gualtieri je kandidatúre na olympijské hry naklonený. „Ak to bude považované za realistický cieľ, som otvorený spolupráci s MOV, vládou a Talianskym olympijským výborom, aby sme vytvorili čo najlepšiu kandidatúru.
Metropola, akou je Rím, by sa nemala obávať veľkých výziev,“ vyhlásil. Pripomenul, že počas Svätého roka 2025 navštívilo Rím a Vatikán 33 miliónov ľudí.