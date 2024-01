Pred týždňom porazil Böa, teraz preteká v Osrblí. Mám to tu rád, povedal Nór

“Bolo to veľmi ťažké v týchto podmienkach. Trať bola rozbitá. Bojoval som až do cieľa,” zhodnotil Sklenárik po pretekoch.

"Na to všetko som to celkom zvládol. Bolo tam dosť trestných kôl, no mohlo to byť aj horšie,” povedal.

Mal už dosť

Sklenárik zatiaľ nevynechal ani jedny preteky na ME. Vo vytrvalostných pretekoch na 20 kiilometrov obsadil zatiaľ svoje najlepšie umiestnenie, ktoré sa rovná 27. miestu.