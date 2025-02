Boli chvíle, keď to takmer vzdala. Nová šampiónka prekonala stres a rozjasala veľmoc

SAALBACH. Rakúsko získalo na MS v zjazdovom lyžovaní kvantum medailí, no tohtoročné zlato zo super-G žien sa zaradí medzi pamätné momenty. Prišlo totiž v čase, keď ho lyžiarska veľmoc veľmi potrebovala. Zlaté časy Marcela Hirschera či Marlies Schildovej (dnes Raichová, pozn.) sú preč a rakúske víťazstvo vo Svetovom pohári, MS či ZOH už nie je pravidlom. Program a výsledky MS v zjazdovom lyžovaní 2025 Na predošlom svetovom šampionáte nezískali Rakúšania ani jednu zlatú medailu a v aktuálnej sezóne SP vyhrali zo 46 pretekov iba dve.

O oba triumfy sa postarala Cornelia Hütterová, ktorá je v Saalbachu domácou jednotkou. Vo štvrtkovom super-G ju však po jej nevydarenom výkone dokonale zastúpila 31-ročná Stephanie Venierová. "Znie to zvláštne, keďže jazdíme za seba, ale teraz môžeme povedať, že sme majstri sveta," odkázala po nečakanom úspechu rakúskym fanúšikom.

Pohltila ju nervozita Venierová pred pretekmi nepatrila do užšieho okruhu favoritiek. V tejto sezóne síce skončila druhá v St. Antone, no jej výkony boli pomerne nevyrovnané, o čom svedčí až deviate miesto v poradí disciplíny. Na stupňoch víťaziek nestála od 18. februára 2024 a navyše sa nedá povedať, že by pred vrcholom sezóny bola v optimálnej psychickej pohode. "Minulú noc som veľmi zle spala. Mala som pocit, že som nespala ani minútu. Bola som mimoriadne nervózna, rovnako ako na štarte. Zrejme to bolo dobré znamenie," dodala už trochu odľahčene rodáčka z Innsbrucku.

Vyšla jej najmä horná časť trate, kde dosiahla najrýchlejší medzičas. "Bolo to ideálne a kľúč k veľkému víťazstvu," píše web televízie ORF. Cieľovú čiaru napokon preťala o desatinu skôr než Federica Brignoneová. V prepočte na vzdialenosť zdolala taliansku súperku o 2,61 metra. "Ľahko sa to hovorí, ale sny sú na to, aby sa plnili. Potrebujem zopár dní, kým si to uvedomím. Alebo týždňov či mesiacov? Neviem," povedala prvá rakúska víťazka super-G na MS od Nicole Schmidhoferovej z roku 2017. VIDEO: Zábery zo super-G žien na MS v Saalbachu 2025

Dnes je to iná Stephi Venierová vyrastala v blízkosti lyžiarskeho strediska, no z jej rodiny sa lyžovaniu nikto nevenoval profesionálne. Bolo iba bežným koníčkom počas zimy. Vďaka športu sa Rakúšanka naučila byť samostatná, s tímom cestuje po celom svete, no zároveň rada trávi čas s rodinou či s kamarátmi v kine. V krátkej vizitke pre FIS uviedla, že jediné čo neznáša, sú zlé výsledky. Do MS v Saalbachu bolo jej najväčším úspechom striebro zo zjazdu na MS 2017.

"Vtedy som bola trochu iná Stephi. Vtedy som bola mladšia a nerozvážnejšia. Teraz som dospelejšia, zrelšia a zjavne oveľa nervóznejšia. V deň D musí všetko vyjsť na 100 percent a dnes sa to podarilo. Boli chvíle, keď som si myslela, že to vzdám, ale bojovala som a život mi to všetko vrátil," uviedla majsterka sveta pre rakúske média.

Stephanie Venierová sa teší po víťazstve v super-G na MS v Saalachu 2025. (Autor: TASR/AP)

"Mala som husiu kožu a slzy v očiach. Pre Rakúsko je to neuveriteľný deň. Sme nebezpeční outsideri. Každý verí v to, čo dokáže a ukazuje sa, že vieme byť rýchli," povedala Roswitha Stadloberová. Šéfku rakúskej lyžiarskej asociácie však trápi pád Ricardy Haaserovej, ktorú vrtuľníkom previezli do nemocnice, kde podstúpi magnetickú rezonanciu. Podľa jej slov má obavy, či jej zranenie kolena nebude vážne, čo by ju vyradilo zo zvyšku šampionátu, kde má ísť ešte tri disciplíny. Vonnovej hlúpa chyba Sklamaním skončili preteky pre Laru-Gutovú Behramiovú, ktorá oznámila, že v Saalbachu absolvuje svoje posledné MS. Švajčiarka skončila ôsma, čo je jej najslabší výsledok v super-G za takmer 14 mesiacov. Od 17. decembra 2023 sa predstavila v 12 superobrovských slalomoch, pričom najhoršie bola siedma a až v deviatich prípadoch stála na stupňoch víťaziek.

V generálke na šampionát triumfovala v Ga-Pa, ale na štvrtkový výkon bude chcieť čo najrýchlejšie zabudnúť. V cieli mala stratu 0,70 sekundy. "Nešla som dobre a nevedela som sa dostať do rytmu. Takto medailu nezískate... V sobotu to však skúsim znova," povedala Gutová-Behramiová, ktorá bude cez víkend patriť aj k favoritkám zjazdu. Na medailu si po šiestich rokoch robila zálusk aj Lindsey Vonnová, no svoju jazdu absolútne pokazila. Na prvých dvoch medzičasoch mala minimálnu stratu, no potom vypadla po silnom náraze ramena do bránky. VIDEO: Vypadnutie Lindsey Vonnovej v super-G na MS 2025

"Bola to hlúpa jazdecká chyba. V zjazdovom postoji by takto ruku vôbec nemala mať," hodnotila pre JOJ Šport bývalá lyžiarka Jana Wollnerová. Američanka sa krátko po vypadnutí snažila rozhýbať rameno a keď si ju televízne kamery našli o pár minút neskôr, vyzerala, že je v poriadku.