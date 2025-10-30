Kľúčové zápasy budú v rukách náhradníka. Srbsko predstavilo nového trénera

Srbskú futbalovú reprezentáciu povedie vo zvyšných zápasoch kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta Veljko Paunovič.
Tréner, ktorý nedávno skončil na lavičke španielskeho Ovieda, vystrieda Dragana Stojkoviča, ktorý rezignoval pred dvoma týždňami po nečakanej domácej prehre s Albánskom. O vymenovaní jeho nástupcu dnes informoval srbský zväz.
Srbsko momentálne figuruje v Skupine K na treťom mieste za Anglickom a Albánskom a už nemá nádej na priamy postup.
V zostávajúcich zápasoch kvalifikácie proti Anglicku a Lotyšsku bude Paunovič v novembri bojovať s tímom aspoň o účasť v baráži.
"Výsledky týchto dvoch zápasov ale v žiadnom prípade neovplyvnia jeho pozíciu do budúcnosti.
Po ich skončení budeme pokračovať v rokovaní o dlhodobej zmluve, bez ohľadu na výsledky tých dvoch stretnutí," uviedol generálny sekretár srbského zväzu Branko Radujko.
Osemdesiatštyriročný Paunovič doviedol v uplynulej sezóne Oviedo po 24 rokoch späť do španielskej ligy, po nevydarenom vstupe do najvyššej súťaže ho ale klub prepustil.
"Veljko Paunovič dal od prvého dňa jasne najavo, že stavia záujmy národného tímu nadovšetko ostatné.
Jeho prioritou nebola zmluva alebo finančné podmienky, ale to, aby bol okamžite k dispozícii a prevzal tím v takom zásadnom období," dodal Radujko.