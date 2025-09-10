Tuchel zavrel ústa kritikom. Srbi sa rozpadli po červenej karte, tréner má obavy

BELEHRAD. V šlágri K-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 medzi futbalistami Srbska a Anglicka očakávali mnohí vyrovnanú „bitku“, napokon bola z toho absolútne jednoznačná záležitosť zo strany hostí.
„Albión“ nedal v Belehrade domácim žiadnu šancu, po suverénnom triumfe 5:0 si upevnil vedúce postavenie v tabuľke a jednou nohou je už na budúcoročnom šampionáte.
Tréner Thomas Tuchel vyzdvihol po stretnutí tímovú prácu svojich zverencov, ktorí dokázali vygradovať výkon na najvyššiu úroveň.
Zavrel ústa kritikom
Angličania od úvodu zobrali opraty zápasu do svojich rúk, prakticky domácim nepustili loptu a po polhodine sa im začalo dariť aj strelecky.
Gólovo sa presadili Harry Kane a Noni Madueke a po prestávke navýšili skóre obrancovia Ezri Konsa, Marc Guehi a striedajúci Marcus Rashford.
Po piatich zápasoch tak Angličania vedú tabuľku bez straty bodu, pričom ešte ani raz neinkasovali (skóre 13:0).
Prvýkrát od nástupu Tuchela na lavičku však výkonom skutočne oslnili, doterajšie kvalifikačné výkony boli diétne a víťazstvá nad outsidermi chudobné.
Nemecký kormidelník v utorok rázne zavrel ústa kritikom, ktorým sa nepozdávala doterajšia hra tímu pod jeho vedením.
„Vravel som vám to! Potrebujete trochu dôvery v to, čo robíte. Neklamal som vám, mal som z tohto tímu dobrý pocit, videl som už v kempe, čoho je schopné. Mali sme len tri týždne tréningu a to je zvyčajne len polovica predsezónnej prípravy.
Chce to čas. Dnešným víťazstvom proti silnému súperovi v náročnom prostredí sme vyslali odkaz,“ vyhlásil Tuchel.
Jeho tímu stačí získať zo zvyšných troch kvalifikačných zápasoch päť bodov, aby mal istotu prvenstva v skupine a definitívu miestenky na MS 2026.
„Na ihrisku nebol náznak negatívneho prístupu. Z môjho pohľadu to bola tímová práca v tej najčistejšej forme. Postupne sme našu hru vygradovali na najvyššiu úroveň. Hráči si počínali excelentne.
Patrí im za to uznanie, hrali úžasne,“ citovala agentúra AFP bývalého trénera Bayernu Mníchov či FC Chelsea, ktorý po EURO 2024 nahradil na poste Garetha Southgatea.
Výkonom dali Angličania zabudnúť na chudobné sobotné víťazstvo 2:0 nad Andorrou.
„Hrali sme s veľkou intenzitou, podali sme tímový výkon a ukázali našu kvalitu. Nedovolili sme Srbom poriadne vystreliť na bránu, odviedli sme penzum práce v činnostiach, za ktoré sa väčšinou nedostáva veľa chvály.
Počas tohto reprezentačného termínu sme nastavili našu latku vysoko, hráči, tréneri a aj celý realizačný tím to tak cítime,“ dodal Tuchel.
Tón zápasu udal svojím 74. reprezentačným gólom kapitán Harry Kane, ktorý poslal hlavičkou loptu presne k žrdi.
„Pred stretnutím som veľa hovoril o tom, ako chceme hrať, napádať, byť agresívni a myslím si, že sme ukázali náš ´level´. Nastrieľali sme päť gólov a urobili si z toho komfortný zápas. Srbi majú dobrý tím, no my sme ich našou hrou donútili k tomu, že vyzerali priemerne.
V predošlých zápasoch sme viacerých nenadchli, ale my sme mali dobrý pocit z výkonov. Môžeme byť na seba hrdí. Sme v skvelej pozícii,“ tešil sa historicky najlepší strelec anglickej reprezentácie.
Rozpadli sa po červenej karte
Srbi od začiatku ťahali za kratší koniec, vyslali iba štyri strely oproti 24-om súpera (strely na bránu 1:12) a mali len 30-percentné držanie lopty.
Ich hra sa úplne rozpadla po červenej karte pre obrancu Nikolu Milenkoviča, ktorú dostal v 72. minúte po faule na unikajúceho Kanea.
Srbsko v tabuľke kleslo z druhej na tretiu priečku o bod za Albánsko, ktoré zdolalo Lotyšsko 1:0 gólom Kristjana Asllaniho.
„Tak ako Španielsko rozdrvilo Turecko, tak sa niečo podobné stalo aj nám,“ trpko konštatoval tréner Srbska Dragan Stojkovič.
„Mal som obavy o fyzickú prípravu našich hráčov, nie sú v súťažnom rytme. Angličania hrajú ťažké zápasy a my sme pomalí, nedokážeme sa vyrovnať ich fyzickej hre. Prehra je pre mňa krutá, ale možno je dobré, že k nej došlo.
Keď sa začala kvalifikácia, vedeli sme, že naším hlavným súperom bude Albánsko, s ktorým budeme bojovať o druhé miesto. Anglicko je favorit, ktokoľvek povedal opak, mýlil sa.
Cieľ zostáva rovnaký - vyhrať zvyšné zápasy, zbierať body a vybojovať druhú priečku. To bude realistický obraz nášho tímu,“ dodal Stojkovič podľa denníka Blic.