Neuveriteľná kanonáda Nórska. Outsiderovi strelilo jedenásť gólov, o päť sa postaral Haaland

BRATISLAVA. Arménski futbalisti zaznamenali prvé víťazstvo v kvalifikácii MS 2026.
V utorkovom zápase F-skupiny triumfovali nad Írmi 2:1, strelecky sa presadili Eduard Spercjan a Grant-Leon Ranos. Z pohľadu hostí len znížil Evan Ferguson.
V „déčku“ si prvé body pripísali hráči Azerbajdžanu a Ukrajiny, ktorí hrali nerozhodne 1:1.
Ukrajincov poslal začiatkom druhého polčasu do vedenia Georgij Sudakov, deľbu bodov zariadil v 72. minúte Emin Mahmudov z pokutového kopu.
Neuveriteľnou kanonádou sa prezentovali hráči Nórska, ktorí zdolali v I-skupine Moldavsko 11:1.
O päť gólov svojho tímu sa postaral Erling Haaland. Štyri góly si pripísal striedajúci Thelo Aasgaard.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - utorok, 9. september
D-skupina:
Azerbajdžan - Ukrajina 1:1 (0:0)
Góly: 72. Mahmudov (z 11 m) - 51. Sudakov
F-skupina:
Arménsko - Írsko 2:1 (1:0)
Góly: 45.+1 Spercjan (z 11 m), 51. Ranos - 57. Ferguson
I-skupina: