Neuveriteľná kanonáda Nórska. Outsiderovi strelilo jedenásť gólov, o päť sa postaral Haaland

Erling Haaland oslavuje gól.
Erling Haaland oslavuje gól. (Autor: TASR/NTB via AP)
9. sep 2025 o 22:35
Štyrmi gólmi sa prezentoval striedajúci hráč.

BRATISLAVA. Arménski futbalisti zaznamenali prvé víťazstvo v kvalifikácii MS 2026.

V utorkovom zápase F-skupiny triumfovali nad Írmi 2:1, strelecky sa presadili Eduard Spercjan a Grant-Leon Ranos. Z pohľadu hostí len znížil Evan Ferguson.

V „déčku“ si prvé body pripísali hráči Azerbajdžanu a Ukrajiny, ktorí hrali nerozhodne 1:1.

Ukrajincov poslal začiatkom druhého polčasu do vedenia Georgij Sudakov, deľbu bodov zariadil v 72. minúte Emin Mahmudov z pokutového kopu.

Neuveriteľnou kanonádou sa prezentovali hráči Nórska, ktorí zdolali v I-skupine Moldavsko 11:1.

O päť gólov svojho tímu sa postaral Erling Haaland. Štyri góly si pripísal striedajúci Thelo Aasgaard.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - utorok, 9. september

D-skupina:

Azerbajdžan - Ukrajina 1:1 (0:0)

Góly: 72. Mahmudov (z 11 m) - 51. Sudakov

F-skupina:

Arménsko - Írsko 2:1 (1:0)

Góly: 45.+1 Spercjan (z 11 m), 51. Ranos - 57. Ferguson

I-skupina:

Nórsko - Moldavsko 11:1 (5:0)

Reprezentácie

