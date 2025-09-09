Haaland bol ako monštrum, Nóri boli blízko k historickému rekordu. Je to šialené, vravel

OSLO. Písal sa 21. máj 1969, keď futbalisti Západného Nemecka zdemolovali Cyprus 12:0.
Dodnes je to najvyššie víťazstvo v európskej časti kvalifikácie na majstrovstvá sveta.
Priblížili sa k rekordu
K tomuto extrémnemu výsledku sa v utorok večer priblížili futbalisti Nórska, ktorí porazili Moldavsko v kvalifikácii na MS 2026 vysoko 11:1.
„Nórsko zdevastovalo Moldavsko a urobilo veľký krok k postupu na majstrovstvá sveta,“ píše nórsky web nrk.no
Päť gólov strelil hviezdny Erling Haaland, štyri presné zásahy zaznamenal Thelo Aasgaard.
„Demonštrácia sily od začiatku až do konca. Je to deň, ktorý sa zapíše do histórie nórskeho futbalu,“ dodáva web.
Budú dlho spomínať
Rekordné víťazstvo Nórov to nebolo, to dosiahli ešte 28. júna 1946, keď v prípravnom zápase zdolali Fínsko 12:0. Na tento deň sa však podľa nórskych novín bude dlho spomínať.
„Zo strany Nórska to bol špičkový futbal. Moldavsko znížilo po chybe v obrane, ale to nikoho neznepokojuje,“ uvádza spomínaný web.
Nóri sú vďaka vysokému triumfu bez straty bodu na čele skupiny I. Na konte majú 15 bodov, zatiaľ čo druhí Taliani len 9. Tí však majú zápas k dobru.
Nórsky výber čakajú ešte doma Izrael, Estónsko a na záver kvalifikácie cestuje do Talianska, ktoré doma zdolali Severania 3:0.
„Nórsko má 15 z možných 15 bodov a výber Stale Solbakkena musí veľa pokaziť, aby sa nedostal na MS 2026,“ píšu nórske noviny.
Haaland: Je to šialené
Nóri na svetovom šampionáte hrali naposledy v roku 1998 vo Francúzsku.
Generácia okolo Erlinga Haalanda, ktorý strelil v utorok večer päť gólov, však potvrdzuje veľký potenciál.
„Gólový stroj, monštrum. Nevzdal sa, kým nedal Moldavsku päť gólov,“ pre TV2 povedal o Haalandovi nórsky futbalový expert Simen Stamso-Moller.
Hviezdny futbalista pred zápasom priznal, že nepozná ani jedného moldavského hráča. Pobyt na trávniku si napriek tomu užíval a bavil sa futbalom.
„Toto je šialené. Naozaj niet čo dodať. Výsledok hovorí za všetko,“ vravel po zápase klenot Manchestru City.
Za 45 súťažných zápasov nastrieľal za Nórsko neskutočných 48 presných zásahov.
„Je to dobré, že začínam strieľať góly. Je však dôležité, aby som v tom pokračoval, pretože všetci vieme, aký je náš cieľ. Na pleciach máme veľký tlak, takže musíme podávať špičkové výkony,“ dodal.
Rozhodovať bude skóre
Podľa nórskych médií je ich národný výber blízko postupu na veľký turnaj, na ktorom nehral od roku 2000.
V prípade rovnosti bodov totiž o postupujúcom z prvého miesta rozhoduje skóre, ktoré majú Nóri aj vďaka výhre 11:1 skvelé.
Ak teda zvládnu domáce súboje s papierovo slabšími tímami, v Taliansku by im na priamy postup mohla stačiť aj nie vysoká prehra.