Vyznáte sa v športe? Príďte sa zabaviť a preveriť vedomosti na Sportnet pub kvíz

Šport, emócie, vedomosti a dobrá atmosféra na jednom mieste. Sportnet prichádza s novinkou, ktorá poteší fanúšikov športu – športovým pub kvízom pod hlavičkou Sportnetu.
V utorok 10. marca 2026 o 18:00 sa v priestoroch Mundial Sports Bar v Bratislave uskutoční večer plný otázok a zábavy.
Účastníkov čakajú otázky naprieč rôznymi športmi – od futbalu, hokeja a formuly 1 až po olympijské hry, tenis či domáce slovenské súťaže.
Chýbať nebudú historické momenty, rekordy ani aktuálne dianie. Kvíz bude rozdelený do piatich kôl.
Podujatie je určené pre tímy, v ktorých môže byť maximálne 5 ľudí. Prísť môže každý, kto má rád šport a chce si otestovať svoje vedomosti v priateľskej atmosfére.
Registrácia bude prebiehať prostredníctvom facebookového eventu, ktorý Sportnet zverejní na svojom profile.
Počet miest je limitovaný, preto sa oplatí prihlásiť včas. Stačí, ak v komentárovej sekcii eventu necháte názov tímu a počet osôb, koľko bude v jednom družstve. Štartovné na jednu osobu sú štyri eurá.