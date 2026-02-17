Vyznáte sa v športe? Príďte sa zabaviť a preveriť vedomosti na Sportnet pub kvíz

Sportnet.sk pub kvíz.
Sportnet.sk pub kvíz. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. feb 2026 o 19:25
Sportnet.sk organizuje športový pub kvíz.

Šport, emócie, vedomosti a dobrá atmosféra na jednom mieste. Sportnet prichádza s novinkou, ktorá poteší fanúšikov športu – športovým pub kvízom pod hlavičkou Sportnetu.

V utorok 10. marca 2026 o 18:00 sa v priestoroch Mundial Sports Bar v Bratislave uskutoční večer plný otázok a zábavy.

Účastníkov čakajú otázky naprieč rôznymi športmi – od futbalu, hokeja a formuly 1 až po olympijské hry, tenis či domáce slovenské súťaže.

Chýbať nebudú historické momenty, rekordy ani aktuálne dianie. Kvíz bude rozdelený do piatich kôl.

Podujatie je určené pre tímy, v ktorých môže byť maximálne 5 ľudí. Prísť môže každý, kto má rád šport a chce si otestovať svoje vedomosti v priateľskej atmosfére.

Registrácia bude prebiehať prostredníctvom facebookového eventu, ktorý Sportnet zverejní na svojom profile.

Počet miest je limitovaný, preto sa oplatí prihlásiť včas. Stačí, ak v komentárovej sekcii eventu necháte názov tímu a počet osôb, koľko bude v jednom družstve. Štartovné na jednu osobu sú štyri eurá.

