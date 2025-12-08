Inter hostí Liverpool, londýnsky veľkoklub privíta Slaviu. Športový program na dnes (9. december)

Futbalisti Slavie Praha.
Futbalisti Slavie Praha. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|9. dec 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 9. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 9. december

Futbal

  • 16:30 Kajrat Almaty - Olympiakos Pireus, LM - 6. kolo ligovej fázy 
  • 18:45 Bayern Mníchov - Sporting Lisabon,LM - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Tottenham Hotspur - Slavia Praha, LM - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Royal Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille, LM - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 PSV Eindhoven - Atlético Madrid, LM - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 AS Monaco - Galatasaray Istanbul, LM - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Inter Miláno - FC Liverpool, LM - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 FC Barcelona - Eintracht Frankfurt, LM - 6. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Atalanta Bergamo - FC Chelsea, LM - 6. kolo ligovej fázy 

Hokej 

  • 1:30 Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 3:00 Calgary Flames - Buffalo Sabres, NHL  
  • 3:00 Utah Mammoth - Los Angeles Kings, NHL 
  • 4:00 Seattle Kraken - Minnesota Wild, NHL 
  • 4:00 Vancouver Canucks - Detroit Red Wings, NHL 

Florbal

  • 11:00/13:00/16:00/19:00 osemfinále, ženy - MS /účasť SR/

Hádzaná

  • 17:15 Nemecko - Brazília, štvrťfinále ženy - MS
  • 20:30 Nórsko - Čierna Hora, štvrťfinále ženy - MS

  • 19:00 HáO TJ Slovan Modra – MŠK Považská Bystrica, štvrťfinále SP 

Olympijské

  • 9:00 zasadnutie exekutívy MOV

Strelectvo

  • 10:00 vyhodnotenie najúspešnejších slovenských strelcov a trénerov za rok 2025 
            
TV program: utorok, 9. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Futbalisti Slavie Praha.
    Futbalisti Slavie Praha.
    Inter hostí Liverpool, londýnsky veľkoklub privíta Slaviu. Športový program na dnes (9. december)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Inter hostí Liverpool, londýnsky veľkoklub privíta Slaviu. Športový program na dnes (9. december)