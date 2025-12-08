Inter hostí Liverpool, londýnsky veľkoklub privíta Slaviu. Športový program na dnes (9. december)

Športový program na utorok, 9. december
Futbal
- 16:30 Kajrat Almaty - Olympiakos Pireus, LM - 6. kolo ligovej fázy
- 18:45 Bayern Mníchov - Sporting Lisabon,LM - 6. kolo ligovej fázy
- 21:00 Tottenham Hotspur - Slavia Praha, LM - 6. kolo ligovej fázy
- 21:00 Royal Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille, LM - 6. kolo ligovej fázy
- 21:00 PSV Eindhoven - Atlético Madrid, LM - 6. kolo ligovej fázy
- 21:00 AS Monaco - Galatasaray Istanbul, LM - 6. kolo ligovej fázy
- 21:00 Inter Miláno - FC Liverpool, LM - 6. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Barcelona - Eintracht Frankfurt, LM - 6. kolo ligovej fázy
- 21:00 Atalanta Bergamo - FC Chelsea, LM - 6. kolo ligovej fázy
Hokej
- 1:30 Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Buffalo Sabres, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Los Angeles Kings, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Minnesota Wild, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Detroit Red Wings, NHL
Florbal
- 11:00/13:00/16:00/19:00 osemfinále, ženy - MS /účasť SR/
Hádzaná
- 17:15 Nemecko - Brazília, štvrťfinále ženy - MS
- 20:30 Nórsko - Čierna Hora, štvrťfinále ženy - MS
- 19:00 HáO TJ Slovan Modra – MŠK Považská Bystrica, štvrťfinále SP
Olympijské
- 9:00 zasadnutie exekutívy MOV
Strelectvo
- 10:00 vyhodnotenie najúspešnejších slovenských strelcov a trénerov za rok 2025
TV program: utorok, 9. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.