Tenistky proti Srbsku a štvrťfinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (7. apríl)

Športový program na utorok, 7. apríl
Futbal
- 16:00 OFK Dynamo Malženice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, dohrávka 22. kola MONACObet ligy
- 21:00 Real Madrid - Bayern Mníchov, štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas)
- 21:00 Sporting Lisabon - FC Arsenal, štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas)
Hokej
- 1:00 Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:30 Winnipeg Jets - Seattle Kraken, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Chicago Blackhawks, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Nashville Predators, NHL
- 17:30 HK Poprad - HK Nitra, semifinále play off Tipsport ligy (tretí zápas)
- 17:30 HK Skalica - HC 19 Humenné, baráž o účasť v Tipsport lige - 5. kolo /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, baráž o účasť v Tipsport lige - 5. kolo
- 18:00 Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, semifinále play-off českej extraligy (tretí zápas)
- 19:00 Sparta Praha - Dynamo Pardubice, semifinále play-off českej extraligy (tretí zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Linzi
- Turnaj ATP v Monte Carle
- 12:00 Slovensko - Srbsko, Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
- 12:00 Chorvátsko - Litva, Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
Cyklistika
- 14:15 2. etapa Okolo Baskicka: Pamplona - Astitz (164 km)
Malý futbal
- 10:45 Česko - Slovensko, EMF Nations Games 2026
Vodné pólo
- 10:00 Rumunsko - Slovensko, II. divízia Svetového pohára
Bedminton
- 10:00 ME v Španielsku
TV program: utorok, 7. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.