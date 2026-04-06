Tenistky proti Srbsku a štvrťfinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (7. apríl)

Rebecca Šramková kapitán tímu Matej Lipták
Rebecca Šramková kapitán tímu Matej Lipták (Autor: TASR)
Sportnet|7. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 7. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 7. apríl

Futbal

  • 16:00 OFK Dynamo Malženice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, dohrávka 22. kola MONACObet ligy

  • 21:00 Real Madrid - Bayern Mníchov, štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas)
  • 21:00 Sporting Lisabon - FC Arsenal, štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas)

Hokej

  • 1:00 Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:30 Winnipeg Jets - Seattle Kraken, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Chicago Blackhawks, NHL
  • ﻿4:30 Los Angeles Kings - Nashville Predators, NHL

  • 17:30 HK Poprad - HK Nitra, semifinále play off Tipsport ligy (tretí zápas)
  • 17:30 HK Skalica - HC 19 Humenné, baráž o účasť v Tipsport lige - 5. kolo /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, baráž o účasť v Tipsport lige - 5. kolo

  • 18:00 Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, semifinále play-off českej extraligy (tretí zápas)
  • 19:00 Sparta Praha - Dynamo Pardubice, semifinále play-off českej extraligy (tretí zápas)

Tenis

  • Turnaj WTA v Linzi
  • Turnaj ATP v Monte Carle

  • 12:00 Slovensko - Srbsko, Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
  • 12:00 Chorvátsko - Litva, Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A


Cyklistika

  • 14:15 2. etapa Okolo Baskicka: Pamplona - Astitz (164 km)

Malý futbal

  • 10:45 Česko - Slovensko, EMF Nations Games 2026

Vodné pólo

  • 10:00 Rumunsko - Slovensko, II. divízia Svetového pohára

Bedminton

  • 10:00 ME v Španielsku
TV program: utorok, 7. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Rebecca Šramková kapitán tímu Matej Lipták
    Rebecca Šramková kapitán tímu Matej Lipták
    Tenistky proti Srbsku a štvrťfinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (7. apríl)
    dnes 00:00
