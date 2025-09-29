Hancko aj Schranz v Lige majstrov. Športový program na dnes (30. september)

Športový program na utorok, 30. september
Futbal
- 18:45 FC Kajrat Almaty - Real Madrid, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 18:45 Atalanta Bergamo - FC Bruggy, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Pafos FC - Bayern Mníchov, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Olympique Marseille - Ajax Amsterdam, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Inter Miláno - SK Slavia Praha, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Chelsea - Benfica Lisabon, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Galatasaray Istanbul - FC Liverpool, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 FK Bodö/Glimt - Tottenham Hotspur, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 21:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt, Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
- 19:00 Andorra - Slovensko, 1. kola kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
Hokej
- 17.00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno, 10. kolo českej extraligy
- 17.30 Motor České Budějovice - HC Vítkovice, 10. kolo českej extraligy
- 18.00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav, 10. kolo českej extraligy
- 18.00 Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary, 10. kolo českej extraligy
- 18.00 HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov, 10. kolo českej extraligy
- 18.00 Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc, 10. kolo českej extraligy
- 18.30 HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň, 10. kolo českej extraligy
- 17:30 HK Gladiators Trnava - MHA Martin, 6. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA v Pekingu
- od 10:00 J&T Banka Slovak Open v Bratislave
Basketbal
- 18:30 CBK Košice - Piešťanské Čajky, 2. kolo TIPOS Extraligy
Paralympijské
- 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/
Vodný slalom
- 2.00 C1 muži kvalifikácia, MS v Penrithe
- 2.55 C1 ženy kvalifikácia, MS v Penrithe
- 6.38 hliadky 3xC1 muži, MS v Penrithe
- 7.22 hliadky 3xC1 ženy, MS v Penrithe