Molčan na Wimbledone a slovenská stopa vo vodnom slalome. Športový program na dnes (30. jún)

Alex Molčan
Alex Molčan (Autor: TASR/AP)
Sportnet|30. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 30. júna. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 30. júna

Futbal

Tenis

  • od 12:00 1. kolo, Wimbledon
  • Alex Molčan (SR) - Daniel Altmaier (Nem.), Wimbledon

Vodný slalom

  • 12:09 U23 muži, kajak kros - individuál, MS juniorov a do 23 rokov
  • 13:19 U23 ženy, kajak kros - individuál, MS juniorov a do 23 rokov
  • 14:00 juniori, kajak kros - individuál, MS juniorov a do 23 rokov
  • 15:09 juniorky, kajak kros - individuál, MS juniorov a do 23 rokov
TV program: pondelok, 30. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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