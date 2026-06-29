Molčan na Wimbledone a slovenská stopa vo vodnom slalome. Športový program na dnes (30. jún)

Športový program na utorok, 30. júna
Futbal
- 3:00 Holandsko - Maroko, šestnásťfinále na MS 2026
- 19:00 Pobrežie Slonoviny - Nórsko, šestnásťfinále na MS 2026
- 23:00 Francúzsko - Švédsko, šestnásťfinále na MS 2026
Tenis
- od 12:00 1. kolo, Wimbledon
- Alex Molčan (SR) - Daniel Altmaier (Nem.), Wimbledon
Vodný slalom
- 12:09 U23 muži, kajak kros - individuál, MS juniorov a do 23 rokov
- 13:19 U23 ženy, kajak kros - individuál, MS juniorov a do 23 rokov
- 14:00 juniori, kajak kros - individuál, MS juniorov a do 23 rokov
- 15:09 juniorky, kajak kros - individuál, MS juniorov a do 23 rokov
TV program: pondelok, 30. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.