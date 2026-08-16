    Medailová bilancia na ME v atletike: Slovensko potešila Zapletalová, Česko bez medaily po 88 rokoch

    Emma Zapletalová oslavuje zlatú medailu na ME v atletike 2026.
    Emma Zapletalová oslavuje zlatú medailu na ME v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|16. aug 2026 o 23:34
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    Pozrite si kompletnú medailovú bilanciu na ME v atletike 2026.

    ME v atletike 2026 majú za sebou všetkých sedem súťažných dní. Cenné kovy sa rozdelili celkovo v 50-tich disciplínach.

    Najúspešnejšou krajinou sa stalo Taliansko, ktoré si vybojovalo 10 zlatých medailí, 6 strieborných a 6 bronzových.

    Na druhej priečke sa umiestnila domáca Veľká Británia (9 zlatých, 8 strieborných a 2 bronzové) a tretie miesto obsadili reprezentanti Nemecka (6-10-5).

    V medailovej bilancii figuruje zásluhou Emmy Zapletalovej aj Slovensko. Majsterka Európy z behu na 400 m cez prekážky získala zlatú medailu, vďaka čomu patrí Slovensku delené 16. miesto.

    VIDEO: Víťazstvo Emmy Zapletalovej na ME v atletike 2026 (od 2:02 min)

    Rovnako jednu zlatú medailu má aj Slovinsko, ktoré uspelo v hode diskom zásluhou Kristjana Ceha.

    Veľké sklamanie zavládlo v českej výprave, ktorá nezískala na európskom šampionáte ani jeden cenný kov.

    Bez medaily skončili Česi naposledy na majstrovstvách Európy len v československej ére v roku 1938, keď muži pretekali v Paríži a ženy vo Viedni.

    Pozrite si kompletnú medailovú bilanciu na ME v atletike 2026.

    Medailová bilancia ME v atletike 2026

    #

    Krajina

    Zlato

    Striebro

    Bronz

    Spolu

    1.

    ITA Taliansko

    10

    6

    6

    22

    2.

    GBR Veľká Británia

    9

    8

    2

    19

    3.

    DEU Nemecko

    6

    10

    5

    21

    4.

    NLD Holandsko

    5

    3

    6

    14

    5.

    NOR Nórsko

    4

    0

    2

    6

    6.

    CHE Švajčiarsko

    3

    3

    1

    7

    7.

    ESP Španielsko

    2

    2

    4

    8

    8.

    SWE Švédsko

    2

    1

    2

    5

    9.

    IRL Írsko

    2

    1

    1

    4

    10.

    FIN Fínsko

    2

    1

    0

    3

    16.

    SVK Slovensko

    1

    0

    0

    1

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová oslavuje zlatú medailu na ME v atletike 2026.
      Emma Zapletalová oslavuje zlatú medailu na ME v atletike 2026.
      Medailová bilancia na ME v atletike: Slovensko potešila Zapletalová, Česko bez medaily po 88 rokoch
      ne 23:34
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