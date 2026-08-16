Medailová bilancia na ME v atletike: Slovensko potešila Zapletalová, Česko bez medaily po 88 rokoch

ME v atletike 2026 majú za sebou všetkých sedem súťažných dní. Cenné kovy sa rozdelili celkovo v 50-tich disciplínach.
Najúspešnejšou krajinou sa stalo Taliansko, ktoré si vybojovalo 10 zlatých medailí, 6 strieborných a 6 bronzových.
Na druhej priečke sa umiestnila domáca Veľká Británia (9 zlatých, 8 strieborných a 2 bronzové) a tretie miesto obsadili reprezentanti Nemecka (6-10-5).
V medailovej bilancii figuruje zásluhou Emmy Zapletalovej aj Slovensko. Majsterka Európy z behu na 400 m cez prekážky získala zlatú medailu, vďaka čomu patrí Slovensku delené 16. miesto.
VIDEO: Víťazstvo Emmy Zapletalovej na ME v atletike 2026 (od 2:02 min)
Rovnako jednu zlatú medailu má aj Slovinsko, ktoré uspelo v hode diskom zásluhou Kristjana Ceha.
Veľké sklamanie zavládlo v českej výprave, ktorá nezískala na európskom šampionáte ani jeden cenný kov.
Bez medaily skončili Česi naposledy na majstrovstvách Európy len v československej ére v roku 1938, keď muži pretekali v Paríži a ženy vo Viedni.
Pozrite si kompletnú medailovú bilanciu na ME v atletike 2026.
#
Krajina
Zlato
Striebro
Bronz
Spolu
1.
Taliansko
10
6
6
22
2.
Veľká Británia
9
8
2
19
3.
Nemecko
6
10
5
21
4.
Holandsko
5
3
6
14
5.
Nórsko
4
0
2
6
6.
Švajčiarsko
3
3
1
7
7.
Španielsko
2
2
4
8
8.
Švédsko
2
1
2
5
9.
Írsko
2
1
1
4
10.
Fínsko
2
1
0
3
16.
Slovensko
1
0
0
1