Slovenka ukázala, prečo je majsterkou sveta. Prestížny turnaj ovládla s obrovským náskokom

Lucia Čermáková.
Lucia Čermáková. (Autor: Facebook FootGolf Slovakia)
TASR|16. aug 2026 o 17:54
ShareTweet0

Medzi mužmi triumfoval na Slovak FootGolf Open francúzsky majster sveta Florian Warsemann.

Víťazmi najprestížnejšieho medzinárodného footgolfového turnaja na Slovensku – Slovak FootGolf Open FIFG Major 1000 – sa stali úradujúci majstri sveta Florian Warsemann z Francúzska a Slovenka Lucia Čermáková.

Na turnaji v Sedín Golf Resort štartovalo viac ako 200 hráčov z 21 krajín.

Warsemann pri svojej prvej účasti na Slovensku ovládol mužskú kategóriu s celkovým skóre 21 kopov pod par.

Individuálny aj tímový majster sveta z roku 2026 zvíťazil o dva kopy pred slovenským tímovým vicemajstrom sveta 2026 Matúšom Vidom.

Tretí Samuel Marušinec zaostal za víťazom o šesť kopov. Na ďalších priečkach sa umiestnili slovenskí tímoví vicemajstri sveta Jakub Komora, Ján Kozák, Tomáš Múcska a Martin Galajda. Za nimi skončil líder svetového rebríčka Angličan Ben Clarke.

V ženskej kategórii obhájila minuloročné prvenstvo dvojnásobná majsterka sveta z rokov 2023 a 2026 Lucia Čermáková.

Slovenská reprezentantka triumfovala s výsledkom +1 a deväťkopovým náskokom pred Maďarkou Dórou Kuchtovou (+10).

Tretie miesto obsadila juniorská majsterka sveta Klaudia Nemcová (+12). Informovala o tom Slovenská footgolfová asociácia.

Ostatné športy

    Lucia Čermáková.
    Lucia Čermáková.
    Slovenka ukázala, prečo je majsterkou sveta. Prestížny turnaj ovládla s obrovským náskokom
    dnes 17:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenka ukázala, prečo je majsterkou sveta. Prestížny turnaj ovládla s obrovským náskokom