Slovenka ukázala, prečo je majsterkou sveta. Prestížny turnaj ovládla s obrovským náskokom

Víťazmi najprestížnejšieho medzinárodného footgolfového turnaja na Slovensku – Slovak FootGolf Open FIFG Major 1000 – sa stali úradujúci majstri sveta Florian Warsemann z Francúzska a Slovenka Lucia Čermáková.
Na turnaji v Sedín Golf Resort štartovalo viac ako 200 hráčov z 21 krajín.
Warsemann pri svojej prvej účasti na Slovensku ovládol mužskú kategóriu s celkovým skóre 21 kopov pod par.
Individuálny aj tímový majster sveta z roku 2026 zvíťazil o dva kopy pred slovenským tímovým vicemajstrom sveta 2026 Matúšom Vidom.
Tretí Samuel Marušinec zaostal za víťazom o šesť kopov. Na ďalších priečkach sa umiestnili slovenskí tímoví vicemajstri sveta Jakub Komora, Ján Kozák, Tomáš Múcska a Martin Galajda. Za nimi skončil líder svetového rebríčka Angličan Ben Clarke.
V ženskej kategórii obhájila minuloročné prvenstvo dvojnásobná majsterka sveta z rokov 2023 a 2026 Lucia Čermáková.
Slovenská reprezentantka triumfovala s výsledkom +1 a deväťkopovým náskokom pred Maďarkou Dórou Kuchtovou (+10).
Tretie miesto obsadila juniorská majsterka sveta Klaudia Nemcová (+12). Informovala o tom Slovenská footgolfová asociácia.