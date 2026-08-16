Brazílčanky v spoločných skladbách dominovali. Na MS získali dve zlaté medaily

Reprezentantky Brazílie oslavujú zlatú medailu na MS v modernej gymnastike 2026.
Reprezentantky Brazílie oslavujú zlatú medailu na MS v modernej gymnastike 2026. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|16. aug 2026 o 17:41
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Dva triumfy pridali k bronzu z viacboja, ktorý získali v sobotu.

Reprezentantky Brazílie získali na MS vo Frankfurte nad Mohanom tituly v spoločných skladbách s piatimi loptami aj s troma obručmi a dvoma pármi kužeľov.

Dve zlaté medaily pridali k bronzu z viacboja, ktorý získali v sobotu.

MS v modernej gymnastike 2026

Lopta: 1. Darja Varfolomejevová (Nem.) 30,350 b, 2. Sofia Ilteriakovová (Rus.) 29,800, 3. Maria Borisovová (Rus.) 29,150, 4. Tara Dragasová (Tal.) 28,800, 5. Sofia Raffaeliová (Tal.) 28,450, 6. Vera Tugolukovová (Cyp.) 26,750

Kužele: 1. Stiliana Nikolovová (Bulh.) 30,150 b, 2. Taisiia Onofriičuková (Ukr.) 30,050, 3. Borisovová 30,050, 4. Rin Keysová (USA) 29,800, 5. Akmaral Jerekeščevová (Kaz.) 29,400, 6. Ilteriakovová 29,300

Obruč: 1. Onofriičuková 30,700 b, 2. Raffaeliová 30,500, 3. Varfolomejevová 30,400, 4. Daniela Municová (Izr.) 30,050, 5. Tachmina Ikromovová (Uzb.) 30,00, 6. Megan Chuová (USA) 28,700

Stuha: 1. Varfolomejevová 30,500 b, 2. Stiliana Nikolovová (Bulh.) 30,450, 3. Borisovová 29,900, 4. Ilteriakovová 29,900, 5. Chuová 29,050, 6. Alina Harnasková (Biel.) 28,550

Spoločné skladby:

Päť lôpt: 1. Brazília (Maria Eduarda Arakakiová, Maria Paula Caminhová, Mariana Goncalvesová, Julia Kuruncziová, Sofia Pereirová) 29,450 b, 2. Čína, 3. Bulharsko 28,400, 4. Ukrajina 28,300, 5. Španielsko 27,450, 6. Neutrálne športovkyne 26,350

3 obruče a 2 páry kužeľov: 1. Brazília (Arakakiová, Caminhová, Goncalvesová, Pereirová, Nicole Pirciová) 29,450 b, 2. Španielsko 29,050, 3. Bulharsko 28,750, 4. Japonsko 28,300, 5. Izrael 28,300, 6. Nemecko 28,200

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