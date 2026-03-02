Kto bude prvý semifinalista Slovnaft Cupu? Športový program na dnes (3. marec)

Radosť hráčov Trnavy.
Radosť hráčov Trnavy. (Autor: TASR)
Sportnet|3. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 3. marca. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 3. marec

Futbal

  • 16:00 Slovensko – Lotyšsko, kvalifikácia MS žien 2027
  • 19:45 Portugalsko – Fínsko, kvalifikácia MS žien 2027

  • 17:00 FK Jablonec - Slavia Praha, štvrťfinále Českého pohára
  • 20:00 FK Mladá Boleslav - Sparta Praha, štvrťfinále Českého pohára

  • 18:00 FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava, štvrťfinále Slovnaft Cupu

  • 20:30 Leeds United - Sunderland AFC, 29. kolo Premier League
  • 20:30 FC Everton - Burnley FC, 29. kolo Premier League
  • 20:30 AFC Bournemouth - FC Brentford, 29. kolo Premier League
  • 21:15 Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool, 29. kolo Premier League

  • 21:00 Calcio Como - Inter Miláno, semifinále Talianskeho pohára

  • 21:00 FC Barcelona - Atlético Madrid, semifinále Španielskeho pohára

  • 21:00 Racing Štrasburg - Stade Reims, štvrťfinále Francúzskeho pohára

Hokej

  • 1:00 New York Rangers - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:30 Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken - Carolina Hurricanes, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Dallas Stars, NHL
  • 4:30 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche, NHL

  • 19:00 Frölunda HC - Lulea Hockey, finále Ligy majstrov

Severské lyžovanie

  • 10.00/12.30 beh na lyžiach šprint voľne U23 m+ž, MS juniorov

Biatlon

  • 10:30 rýchlostné preteky kadetov na 7,5 km, MS juniorov a mládeže
  • 14:30 rýchlostné preteky juniorov na 10 km, MS juniorov a mládeže

Atletika

  • 16:05 MS štafiet, finálový blok

Basketbal

  • 18:00 Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica, nadstavbová časť Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok, nadstavbová časť Tipos extraligy
  • 19:00 YOUNG ANGELS Košice - BC Slovan Bratislava, nadstavbová časť Tipos extraligy
Ostatné športy

