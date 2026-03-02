Kto bude prvý semifinalista Slovnaft Cupu? Športový program na dnes (3. marec)

Športový program na utorok, 3. marec
Futbal
- 16:00 Slovensko – Lotyšsko, kvalifikácia MS žien 2027
- 19:45 Portugalsko – Fínsko, kvalifikácia MS žien 2027
- 17:00 FK Jablonec - Slavia Praha, štvrťfinále Českého pohára
- 20:00 FK Mladá Boleslav - Sparta Praha, štvrťfinále Českého pohára
- 18:00 FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava, štvrťfinále Slovnaft Cupu
- 20:30 Leeds United - Sunderland AFC, 29. kolo Premier League
- 20:30 FC Everton - Burnley FC, 29. kolo Premier League
- 20:30 AFC Bournemouth - FC Brentford, 29. kolo Premier League
- 21:15 Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool, 29. kolo Premier League
- 21:00 Calcio Como - Inter Miláno, semifinále Talianskeho pohára
- 21:00 FC Barcelona - Atlético Madrid, semifinále Španielskeho pohára
- 21:00 Racing Štrasburg - Stade Reims, štvrťfinále Francúzskeho pohára
Hokej
- 1:00 New York Rangers - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:30 Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Carolina Hurricanes, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Dallas Stars, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche, NHL
- 19:00 Frölunda HC - Lulea Hockey, finále Ligy majstrov
Severské lyžovanie
- 10.00/12.30 beh na lyžiach šprint voľne U23 m+ž, MS juniorov
Biatlon
- 10:30 rýchlostné preteky kadetov na 7,5 km, MS juniorov a mládeže
- 14:30 rýchlostné preteky juniorov na 10 km, MS juniorov a mládeže
Atletika
- 16:05 MS štafiet, finálový blok
Basketbal
- 18:00 Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica, nadstavbová časť Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 19:00 YOUNG ANGELS Košice - BC Slovan Bratislava, nadstavbová časť Tipos extraligy
TV program: utorok, 3. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.