Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa po vynechaných slalomoch v Levi a Gurgli vracia do diania vo Svetovom pohári 2026/2027.
Uplynulé týždne sa pripravovala na americkom kontinente, aby bola čo najlepšie pripravená na domáce podujatie v Killingtone. V sobotu je na programe obrovský slalom a v nedeľu už tretí slalom sezóny.
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Pre Shiffrinovú je zjazdovka Superstar špecifická aj preto, že sa tam v roku 2024 vážne zranila pri snahe dosiahnuť jubilejné 100. víťazstvo vo SP.
V 2. kole obrovského slalomu urobila chybu na vnútornej lyži, po ktorej spadla a zastavila ju až ochranná sieť. Nemohla sa hýbať a mala hlbokú bodnú ranu na pravej strane brucha, ktorá poškodila šikmé svaly.
Následne musela bojovať s posttraumatickou stresovou poruchou, no zdá sa, že tieto problémy sú preč. Svedčí o tom aj fakt, že na úkor slalomu sa Shiffrinová chce sústrediť na "obrák" a tiež na super-G.
Pri žrebovaní štartových čísel figurovala dlhoročná rivalka Petry Vlhovej v elitnej nasadenej sedmičke a rovnako ako v Söldene si vyžrebovala päťku.
Preteky otvorí Švédka Sara Hectorová, dvojku bude mať Alice Robinsonová a číslo tri si vyžrebovala obhajkyňa malého glóbusu Julia Scheibová.
Víťazka z kopca Rettenbach Američanka Paula Moltzanová má znova šestku a elitnú skupinu pretekárok uzavrie Thea Louise Stjernesundová.
Prvé kolo druhého obrovského slalomu sezóny sa uskutoční v sobotu 15.30 SEČ a druhé jazdy najlepšej tridsiatky lyžiarok sa začnú od 18.30 h.
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v Killingtone.
Štartová čísla - obrovský slalom žien v Killingtone
Číslo
Krajina
Meno
1
Sara Hectorová
2
Alice Robinsonová
3
Julia Scheibová
4
Camille Rastová
5
Mikaela Shiffrinová
6
Paula Moltzanová
7
Thea Louise Stjernesundová
8
Maryna Gasienicová-Danielová
9
Lara Colturiová
10
Zrinka Ljutičová
11
Nina O'Brienová
12
Mina Fuerst Holtmannová
13
Lara Della Meaová
14
Emma Aicherová
15
Lena Dürrová