Svetový pohár v biatlone štartuje prvým podujatím sezóny vo fínskom stredisku Kontiolahti.
Po úvodných vytrvalostných pretekoch mužov aj žien prídu na rad štafety. V oboch bude mať zastúpenie aj Slovensko.
V sobotu 28. novembra sa najskôr pôjde o 13.15 hod miešaná štafeta jednotlivcov, kde nastúpia Ema Kapustová a Jakub Borguľa.
Po tejto disciplíne príde na rad aj mix štafeta, kde bude Slovensko reprezentovať štvorica Zuzana Remeňová, jej sestra Mária Remeňová, Martin Maťko a Šimon Adamov.
V štafete jednotlivcov vyštartujú z prvého radu najväčší favoriti - Nórsko, Švédsko a Fínsko. Za nimi z druhého radu nastúpi Francúzsko, Švajčiarsko a Poľsko a v treťom rade pôjde Rakúsko, Česko a Ukrajina.
Slovenská zástupkyňa Ema Kapustová vyštartuje až zo šiesteho radu, spoločne s Milanou Genevavovou z Kazachstanu a Baibou Bendikovou z Lotyšska.
V mix štafete otvorí preteky z prvého radu Francúzsko spoločne s Talianskom a Švédskom, zo slovenského tímu pôjde ako prvá na trať Zuzana Remeňová z radu číslo 4.
Do pretekov nezasiahne Michaela Straková, ktorá vo vytrvalostných pretekoch v Kontiolahti zažila debut vo Svetovom pohári.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice STVR - miešaná štafeta jednotlivcov bude na programe Dvojky, mix štafeta sa presunie na kanál STVR Šport.
Preteky odvysiela aj Eurosport, rakúska ORF 1, Das Erste, ČT Sport ako aj streamovacia platforma HBO Max. Textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.