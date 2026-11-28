Lyžiarky dnes idú preteky obrovského slalomu v rámci Svetového pohára 2026/2027. Druhý obrovský slalom sezóny hostí americké stredisko Killington.
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Prvé kolo pretekov štartuje o 15.30 hod, druhé je na programe o tri hodiny neskôr od 18.30 hod.
Pretekov sa pôvodne mala zúčastniť aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová, no rozhodla sa, že niektoré preteky v rámci sezóny vynechá.
Na domácom podujatí však nebude chýbať Mikaela Shiffrinová, ktorá v aktuálnej sezóne vynechala už dvoje preteky slalomu. Na trať vyštartuje s číslom 5, preteky otvorí Švédka Sara Hectorová.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom dnes, 1. kolo (Killington 2026, zjazdové lyžovanie, LIVE, sobota, Svetový pohár, výsledky)
1. Sara Hectorová (SWE)
2. Alice Robinsonová (NZL)
3. Julia Scheibová (AUT)
4. Camille Rastová (SUI)
5. Mikaela Shiffrinová (USA)
6. Paula Moltzanová (USA)
7. Thea Louise Stjernesundová (NOR)
8. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)
9. Lara Colturiová (ALB)
10. Zrinka Ljutićová (CRO)
11. Nina O'Brienová (USA)
12. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
13. Lara Della Meaová (ITA)
14. Emma Aicherová (GER)
15. Lena Dürrová (GER)
16. Sofia Goggiaová (ITA)
17. Wendy Holdenerová (SUI)
18. Asja Zenereová (ITA)
19. Britt Richardsonová (CAN)
20. Neja Dvorniková (SLO)
21. Stephanie Brunnerová (AUT)
22. A. J. Hurtová (USA)
23. Estelle Alphandová (SWE)
24. Vanessa Kasperová (SUI)
25. Franziska Gritschová (AUT)
26. Elisabeth Bococková (USA)
27. Hilma Lövblomová (SWE)
28. Madeleine Sylvesterová-Daviková (NOR)
29. Marta Bassinová (ITA)
30. Lisa Nybergová (SWE)
31. Laura Pirovanová (ITA)
32. Anna Trockerová (ITA)
33. Doriane Escaneová (FRA)
34. Dania Allenbachová (SUI)
35. Sophie Mathiouová (ITA)
36. Ilaria Ghisalbertiová (ITA)
37. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
38. Alice Pazzagliaová (ITA)
39. Simone Wildová (SUI)
40. Katie Hensienová (USA)
41. Logan Grosdidierová (USA)
42. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
43. Kjersti Moritzová (USA)
44. Stefanie Grobová (SUI)
45. Selina Egloffová (SUI)
46. Giorgia Collombová (ITA)
47. Jana Fritzová (GER)
48. Fabiana Dorigová (GER)
49. Katie Rowekampová (USA)
50. Arianne Forgetová (CAN)
51. Cassidy Grayová (CAN)
52. Justine Lamontagneová (CAN)
53. Cornelia Öhlundová (SWE)
54. Ricarda Haaserová (AUT)
55. Emilia Mondinelliová (ITA)
56. Caitlin McFarlaneová (FRA)
Pořadí disciplíny:
1. Paula Moltzanová (USA) 100 b
2. Lara Colturiová (ALB) 80 b
3. Emma Aicherová (GER) 60 b
4. Sara Hectorová (SWE) 50 b
5. Asja Zenereová (ITA) 45 b
6. Camille Rastová (SUI) 40 b
7. Mikaela Shiffrinová (USA) 36 b
8. Alice Robinsonová (NZL) 32 b
9. Franziska Gritschová (AUT) 29 b
10. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) 29 b
Takto vypadá přední desítka světového poháru:
1. Lara Colturiová (ALB)
2. Emma Aicherová (GER)
3. Sara Hectorová (SWE)
4. Paula Moltzanová (USA)
5. Zrinka Ljutićová (CRO)
6. Camille Rastová (SUI)
7. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
8. A. J. Hurtová (USA)
9. Marion Chevrierová (FRA)
10. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
…
26. Petra Vlhová (SVK)
38. Martina Dubovská (CZE)