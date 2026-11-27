Bývalý skvelý brankár Dominik Hašek sa pustil do vedenia svetového hokeja.
V podcaste Legendy Ledu sa vrátil k rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu, ktorý v októbri rozhodol, že IIHF nemôže ďalej odopierať ruským reprezentáciám účasť na vrcholných turnajoch z bezpečnostných dôvodov.
„Súd vôbec nerozhodoval o tom, či je správne, že Rusi majú hrať alebo nemajú hrať, o tom ten súd nerozhodoval. Súd mal pred sebou dôvod, ktorý im dala IIHF, a súd rozhodol, či je ten dôvod dostatočný alebo pravdivý, aby sa Rusi vrátili alebo nie. Ten dôvod bola jednoducho lož,“ rozhovoril sa olympijský víťaz z Nagana.
„Ja to znova zopakujem: IIHF klamala verejnosti, klamala Rusom, klamala všetkým. Uviedla tam úplne nepodstatný dôvod, ktorý má hodnotu možno tak 0,01 %. Mala jednoducho povedať jasne - že Rusi sú v tejto chvíli reklamou na vojnu, že nemôžu vystupovať na veľkých turnajoch a že by to bola jednoducho obrovská podpora vojny,“ dodal Hašek.
Návrat ruských hokejových tímov na medzinárodnú scénu sa zatiaľ odkladá. Mladí Rusi sa nepredstavia na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone a Red Deer, keďže ich účasť nepovolila kanadská vláda.
Ani ruské hokejistky do 18 rokov nenastúpia na šampionáte svojej vekovej kategórie pre podobný postoj českej vlády.
Otázna je účasť Rusov na majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku. Niekoľko účastníkov elitnej kategórie avizovalo, že prípadný zápas proti Rusku by bojkotovali. Aj viacero reklamných partnerov IIHF alebo majstrovstiev sveta podmienilo svoju podporu tým, že Rusko na turnaji nebude hrať.
IIHF medzitým napadli rozhodnutie CAS na švajčiarskom federálnom súde. Hokejová federácia namieta zaujatosť a nedostatok nezávislosti dvoch z troch rozhodcov komisie CAS, pri ktorých sa objavili informácie o ich možných väzbách na Rusko.
Hašek však tvrdí, že na ťahu sú politici. „Zasa sa k tomu vrátim: to nie je vec hráčov, to nie je vec funkcionárov – tí môžu urobiť gestá, ale to je vec politikov,“ dodal 61-ročný rodák z Pardubíc. Riešením by podľa neho bolo prijatie zákona o verejnom vystupovaní ruských občanov na území danej krajiny.
Európska komisia v novom 22. balíku protiruských sankcií navrhla aj obmedzenia zamerané na ruských športovcov a športové podujatia na území EÚ. Súčasťou návrhu je zákaz účasti ruských športovcov na športových podujatiach organizovaných v členských štátoch EÚ.