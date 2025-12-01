Preteky žien v biatlone a Hancko proti Barcelone. Športový program na dnes (2. december)

Športový program na utorok, 2. december
Futbal
- 18:30 Španielsko - Nemecko, odveta ženy - finále Ligy národov UEFA /prvý zápas: 0:0/
- 20:30 AFC Bournemouth - FC Everton, 14. kolo Premier League
- 20:30 FC Fulham - Manchester City, 14. kolo Premier League
- 21:15 Newcastle United - Tottenham Hotspur, 14. kolo Premier League
- 21:00 FC Barcelona - Atletico Madrid, predohrávka 19. kola La Ligy
Hokej
- 1:00 Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:30 Buffalo Sabres - Winnipeg Jets, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Utah Mammoth, NHL
- 17:30 HK Skalica - HK ‘95 Považská Bystrica, 23. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18.00 Lulea Hockey - Ilves Tampere, prvé zápasy LM - štvrťfinále
- 19.00 Brynäs IF - KalPa Kuopio, prvé zápasy LM - štvrťfinále
- 19.30 ERC Ingolstadt - Frölunda HC, prvé zápasy LM - štvrťfinále
Hádzaná
- 15:30 hlavná fáza a Prezidentský pohár, MS žien 2025
- 18:00 Argentína - Egypt, MS žien 2025
- 20:30 Holandsko - Rakúsko, MS žien 2025
- 18:30 Tunisko - Čína, MS žien 2025
- 21:00 Francúzsko - Poľsko, MS žien 2025
- 18:45 Tatran Prešov - TSV Hannover-Burgdorf, G-skupina, EL - záverečné 6. kolo skupinovej fázy
Biatlon
- 15:30 vytrvalostné preteky žien na 15 km, 1. kolo SP /účasť SR/
Basketbal
- 18:00 BC Prievidza - BC Komárno, dohrávka 1. kola TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Plávanie
- 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/
- 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne
TV program: utorok, 2. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.