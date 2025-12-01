Preteky žien v biatlone a Hancko proti Barcelone. Športový program na dnes (2. december)

Paulína Bátovská Fialková.
Paulína Bátovská Fialková. (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 2. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 2. december

Futbal

  • 18:30 Španielsko - Nemecko, odveta ženy - finále Ligy národov UEFA /prvý zápas: 0:0/ 

  • 20:30 AFC Bournemouth - FC Everton, 14. kolo Premier League 
  • 20:30 FC Fulham - Manchester City, 14. kolo Premier League 
  • 21:15 Newcastle United - Tottenham Hotspur, 14. kolo Premier League 

  • 21:00 FC Barcelona - Atletico Madrid, predohrávka 19. kola La Ligy 

Hokej

  • 1:00 Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins, NHL 
  • 1:00 New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 1:30 Buffalo Sabres - Winnipeg Jets, NHL 
  • 2:00 St. Louis Blues - Anaheim Ducks, NHL 
  • 4:00 San Jose Sharks - Utah Mammoth, NHL 

  • 17:30 HK Skalica - HK ‘95 Považská Bystrica, 23. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
     
  • 18.00 Lulea Hockey - Ilves Tampere, prvé zápasy LM - štvrťfinále  
  • 19.00 Brynäs IF - KalPa Kuopio, prvé zápasy LM - štvrťfinále   
  • 19.30 ERC Ingolstadt - Frölunda HC, prvé zápasy LM - štvrťfinále   

Hádzaná

  • 15:30 hlavná fáza a Prezidentský pohár, MS žien 2025  
  • 18:00 Argentína - Egypt, MS žien 2025 
  • 20:30 Holandsko - Rakúsko, MS žien 2025 
  • 18:30 Tunisko - Čína, MS žien 2025 
  • 21:00 Francúzsko - Poľsko, MS žien 2025

  • 18:45 Tatran Prešov - TSV Hannover-Burgdorf, G-skupina, EL - záverečné 6. kolo skupinovej fázy  

Biatlon

  • 15:30 vytrvalostné preteky žien na 15 km, 1. kolo SP /účasť SR/ 

Basketbal

Plávanie

  • 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/ 
  • 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne 
TV program: utorok, 2. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
