Začína Liga majstrov či pokračuje Tipsport liga. Športový program na dnes (16. september)

Športový program na utorok, 16. september
Futbal
- 18:45 Athletic Bilbao - FC Arsenal, 1. kolo ligovej fázy LM
- 18:45 PSV Eindhoven - Royale Union Saint-Gilloise, 1. kolo ligovej fázy LM
- 21:00 Benfica Lisabon - FK Karabach, 1. kolo ligovej fázy LM
- 21:00 Juventus Turín - Borussia Dortmund, 1. kolo ligovej fázy LM
- 21:00 Real Madrid - Olympique Marseille, 1. kolo ligovej fázy LM
- 21:00 Tottenham Hotspur - CF Villarreal, 1. kolo ligovej fázy LM
Hokej
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad, 3. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HC Prešov, 3. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HC Košice, 3. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 3. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves, 3. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, 3. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK TAM Levice, 2. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec, 4. kolo českej extraligy
- 17:30 Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice, 4. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov, 4. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň, 4. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, 4. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary, 4. kolo českej extraligy
Tenis
- turnaj ATP v Čcheng-tu
- turnaj WTA v Soule
- 11:00 Taliansko - Čína, štvrťfinále, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
Cyklistika
- 9:00 Piaty ročník cyklistického podujatia Tour de Kukkonia 2025
Atletika
- 12:35 finálový blok (110 m prek., výška a kladivo mužov, 1500 m žien), MS v Atletike (Tokio)
Volejbal
- 7:30 Irán - Tunisko, A-skupina, MS
- 11:30 Filipíny - Egypt, A-skupina, MS
- 4:30 Argentína - Kórejská rep., C-skupina, MS
- 12:00 Francúzsko - Fínsko, C-skupina, MS
- 8:00 Ukrajina - Alžírsko, F-skupina, MS
- 15:30 Taliansko - Belgicko, F-skupina, MS
- 4:00 Brazília - Česko, H-skupina, MS
- 15:00 Srbsko - Čína, H-skupina, MS
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS /účasť SR/
- 16:30 semifinále, MS /účasť SR/
- 18:00 finálové súboje, MS /účasť SR/
Pretláčanie rukou
- 10:00 MS /účasť SR/