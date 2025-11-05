Slováci na Nemeckom pohári a Slovan v KL. Športový program na dnes (6. november)

Radosť hráčov Slovenska
Radosť hráčov Slovenska (Autor: TASR)
Sportnet|6. nov 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 6. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 6. november

Futbal

Európska liga - zápasy od 18:45 h:

  • FC Utrecht - FC Porto
  • Sturm Graz - Nottingham Forest
  • Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles
  • OGC Nice - SC Freiburg
  • FC Midtjylland - Celtic Glasgow
  • Malmö FF - Panathinaikos Atény
  • Dinamo Záhreb - Celta Vigo
  • Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille
  • FC Bazilej - FCSB

Európska liga - zápasy od 21:00 h

  • FC Bologna - Brann Bergen
  • Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul
  • VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam
  • Glasgow Rangers - AS Rím
  • PAOK Solún - Young Boys Bern
  • Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad
  • SC Braga - KRC Genk
  • Real Betis - Olympique Lyon
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv

Konferenčná liga - zápasy od 18:45 h:

  • KuPS Kuopio - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /Tampere/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • Šachtar Doneck - Breidablik Kópavogur
  • Sparta Praha - Rakow Čenstochová
  • Samsunspor - Hamrun Spartans
  • FC Noah - Sigma Olomouc
  • FSV Mainz - AC Fiorentina
  • NK Celje - Legia Varšava
  • AEK Larnaka - Aberdeen FC
  • AEK Atény - Shamrock Rovers

Konferenčná liga - zápasy od 21:00 h:

  • Rayo Vallecano - Lech Poznaň
  • Rapid Viedeň - Universitatea Craiova
  • Škendija Tetovo - Jagiellonia Bialystok
  • Shelbourne FC - KF Drita
  • Lincoln Red Imps - HNK Rijeka
  • FC Lausanne-Sport - Omonia Nikózia
  • BK Häcken - Racing Štrasburg
  • Dynamo Kyjev - Zrinjski Mostar
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar

Hokej

  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth, NHL
  • 1:30 Washington Capitals - St. Louis Blues, NHL
  • 3:30 Calgary Flames - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken - San Jose Sharks, NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks, NHL
     
  • 12:00 Slovensko - Japonsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026                            
  • 15:30 Kórejská republika - Švédsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026                            
  • 19:00 Nórsko - Kazachstan, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026                            

  • 12:15 Rakúsko - Slovensko, Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:45 Nemecko - Lotyšsko, Nemecký pohár

  • 16:15 Francúzsko - Slovensko, ženy - Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 17:30 Švajčiarsko - Fínsko (Tampere/Fín.), Fínske hry, turnaj EHT
  • 19:00 Švédsko - Česko (Ängelholm/Švéd.), Fínske hry, turnaj EHT

Tenis

  • Turnaj ATP v Aténach a v Métach
  • od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde

Hádzaná

  • 20:00 HC Sporta Hlohovec - HK Bojnice, Niké Handball extraliga - 10. kolo
TV program: štvrtok, 6. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Radosť hráčov Slovenska
    Radosť hráčov Slovenska
    Slováci na Nemeckom pohári a Slovan v KL. Športový program na dnes (6. november)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slováci na Nemeckom pohári a Slovan v KL. Športový program na dnes (6. november)