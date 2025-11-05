Slováci na Nemeckom pohári a Slovan v KL. Športový program na dnes (6. november)

Športový program na štvrtok, 6. november
Futbal
Európska liga - zápasy od 18:45 h:
- FC Utrecht - FC Porto
- Sturm Graz - Nottingham Forest
- Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles
- OGC Nice - SC Freiburg
- FC Midtjylland - Celtic Glasgow
- Malmö FF - Panathinaikos Atény
- Dinamo Záhreb - Celta Vigo
- Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille
- FC Bazilej - FCSB
Európska liga - zápasy od 21:00 h
- FC Bologna - Brann Bergen
- Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul
- VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam
- Glasgow Rangers - AS Rím
- PAOK Solún - Young Boys Bern
- Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad
- SC Braga - KRC Genk
- Real Betis - Olympique Lyon
- Aston Villa - Maccabi Tel Aviv
Konferenčná liga - zápasy od 18:45 h:
- KuPS Kuopio - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /Tampere/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- Šachtar Doneck - Breidablik Kópavogur
- Sparta Praha - Rakow Čenstochová
- Samsunspor - Hamrun Spartans
- FC Noah - Sigma Olomouc
- FSV Mainz - AC Fiorentina
- NK Celje - Legia Varšava
- AEK Larnaka - Aberdeen FC
- AEK Atény - Shamrock Rovers
Konferenčná liga - zápasy od 21:00 h:
- Rayo Vallecano - Lech Poznaň
- Rapid Viedeň - Universitatea Craiova
- Škendija Tetovo - Jagiellonia Bialystok
- Shelbourne FC - KF Drita
- Lincoln Red Imps - HNK Rijeka
- FC Lausanne-Sport - Omonia Nikózia
- BK Häcken - Racing Štrasburg
- Dynamo Kyjev - Zrinjski Mostar
- Crystal Palace - AZ Alkmaar
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth, NHL
- 1:30 Washington Capitals - St. Louis Blues, NHL
- 3:30 Calgary Flames - Columbus Blue Jackets, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - San Jose Sharks, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks, NHL
- 12:00 Slovensko - Japonsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 15:30 Kórejská republika - Švédsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 19:00 Nórsko - Kazachstan, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 12:15 Rakúsko - Slovensko, Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:45 Nemecko - Lotyšsko, Nemecký pohár
- 16:15 Francúzsko - Slovensko, ženy - Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:30 Švajčiarsko - Fínsko (Tampere/Fín.), Fínske hry, turnaj EHT
- 19:00 Švédsko - Česko (Ängelholm/Švéd.), Fínske hry, turnaj EHT
Tenis
- Turnaj ATP v Aténach a v Métach
- od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde
Hádzaná
- 20:00 HC Sporta Hlohovec - HK Bojnice, Niké Handball extraliga - 10. kolo
TV program: štvrtok, 6. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.