Veľké prekvapenie na dostihovej dráhe v Bratislave. Slovenské derby ovládol obrovský outsider

Obrovský outsider Alma De Fuego sa stal senzačným víťazom 34. Slovenského derby spoločnosti Lesy SR (rovina, Graded 3, 2400 m, celková základná dotácia 40 000 eur).
V najvýznamnejších dostihoch sezóny zvíťazil beluš s írskym pôvodom v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariána Štangela a v majetku Srba Rahima Etemoviča pod vedením poľského džokeja Szczepana Mazura. na Závodisku Bratislava získal pre svojho vlastníka prémiu 18.000 eur.
Druhý skončil väčšinu trate vedúci český spolufavorit Rabbit Time Test (dž. Jan Verner) a tretia bola slovenská Zinzala (dž. Martin Laube).
Spolufavorizovaná hostiteľka Zuri (dž. Martina Havelková), dcéra hrdinky derby 2017 Zoriany, sa na dažďom rozmočenej dráhe dlho držala v popredí, ale v koncovke sa vytratila na 10. miesto medzi 13 účastníkmi „modrej stuhy“.
Alma De Fuego pred mesiacom v deň Českého derby štartoval v Prahe iba na úrovni sprievodnej III. kategórie na vzdialenosti 1600 m a docválal na tretej priečke. Teraz triumfoval iste o 2,25 dĺžky v čase 2:37,03 min.
"Určite som si vtedy vo Veľkej Chuchli nepomyslel, že môžeme vyhrať derby doma. Keby to bolo na mne, ja by som sem koňa ani nesmeroval. Alma De Fuego však má veľmi ambiciózneho majiteľa, ktorý kúpil koňa na derby, tak chcel, aby bežal derby bez ohľadu na to, či prípadne skončí posledný,“ priznal kouč Štangel, ktorý má centrálu v bezprostrednom susedstve starohájskeho hipodrómu.
Slovenské derby malo 13 účastníkov – sedem z domácich stajní a šesť z českých. Na „modrej stuhe“ bežalo až sedem kobýl. Je to rekord a tento kontingent dokonca prevyšoval počet žrebcov.
Vopred bolo isté, že tzv. Trojkoruna v tejto sezóne – na rozdiel od predchádzajúcej, keď ju ako tretí v histórii dobyl Torin – odolá. Premiant májovej Veľkej jarnej ceny (1700 m) v Bratislave Dark Attack totiž absentoval, zameriava sa na kratšie vzdialenosti. Slovenský St. Leger (2800 m) ako záverečná klasika príde v Petržalke na rad 20. septembra.
Bella Mimi z domáceho MPL Racingu sa presadila v úvodnej I. kategórii starohájskeho derby-dňa, Cene Pat's Music na 2000 m o 7500 eur.
V sedle Štangelovej zverenky Štangela bol Mazur. Štvorročná ryška sa dočkala druhý raz v kariére a premiérovo od 20. októbra 2024. Medzičasom podstúpila 11 súperení.
Štatutárne rovnako hodnotnú aj lukratívnu Bratislavskú míľu spoločnosti Lesy SR na 1600 m odvážnym spôsobom štart-cieľ vyhral český Black Paws s Vernerom v sedle. Radovali sa stajňa OZ Roza s.r.o. a trénerka Štěpánka Myšková.
Vytrvalostný Zlatý pohár spoločnosti Lesy SR (I. kat., 2600 m, 7500 eur) po strhujúcom súboji napokon tesne vyhrala Garmona z českej stajne Tippler Group s.r.o.
Zverenka Jana Demeleho pobádaná Havelkovou nadviazala na triumfy úspechy svojho polovičného brata Gaspariniho z predchádzajúcich dvoch sezón.