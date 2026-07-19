Získala historické zlato pre svoju krajinu, teraz končí: Dúfam, že som inšpirovala športovcov

Flora Duffyová, olympijská víťazka pretekov v triatlone žien.
Flora Duffyová, olympijská víťazka pretekov v triatlone žien. (Autor: TASR/AP)
ČTK|19. júl 2026 o 11:50
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Duffyová sa od Pekingu 2008 zúčastnila piatich olympijských hier.

Vo veku 38 rokov ukončila úspešnú triatlonovú kariéru Flora Duffyová, jediná olympijská víťazka z Bahám.

O rozhodnutí štvornásobnej majsterky sveta informovala svetová federácia na svojej oficiálnej webovej stránke.

Duffyová sa od Pekingu 2008 zúčastnila piatich olympijských hier. Do histórie sa zapísala v roku 2021 víťazstvom v Tokiu, kde získala pre ostrovnú krajinu v Atlantickom oceáne prvé zlato pod piatimi kruhmi. Pred dvoma rokmi v Paríži skončila piata.

„Dúfam, že som inšpirovala športovcov z menších krajín k tomu, že aj oni môžu dosiahnuť najvyššiu úroveň, získavať tituly majstrov sveta a olympijské medaily.

Nepotrebujete na to veľkú národnú federáciu. Potrebujete len niekoľko ľudí, ktorí vám veria a pomôžu vám na vašej ceste,“ uviedla Duffyová.

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    Flora Duffyová, olympijská víťazka pretekov v triatlone žien.
    Flora Duffyová, olympijská víťazka pretekov v triatlone žien.
    Získala historické zlato pre svoju krajinu, teraz končí: Dúfam, že som inšpirovala športovcov
    dnes 11:50
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