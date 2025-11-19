Slovensko spozná súpera v baráži o MS. Športový program na dnes (20. november)

Športový program na štvrtok, 20. november
Futbal
- 13:00 žreb európskej a interkontinentálnej baráže MS 2026
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - Edmonton Oilers, NHL
- 1:30 Buffalo Sabres - Calgary Flames, NHL
- 3:30 Minnesota Wild - Carolina Hurricanes, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Boston Bruins, NHL
- 11:30 TSS GROUP Dubnica - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17.30 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 24. kolo českej extraligy
- 17.30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec, 24. kolo českej extraligy
- 18.00 HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary, 24. kolo českej extraligy
Tenis
- 10:00 Španielsko - Česko, štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára
- 17:00 Argentína - Nemecko, štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára
Volejbal
- 18:00 VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra, štvrťfinále Slovenského pohára žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: štvrtok, 20. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.