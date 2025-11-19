Slovensko spozná súpera v baráži o MS. Športový program na dnes (20. november)

Pozrite si prehľad športových udalostí v štvrtok, 20. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 20. november

Futbal

  • 13:00 žreb európskej a interkontinentálnej baráže MS 2026 

Hokej

  • 1:00 Washington Capitals - Edmonton Oilers, NHL
  • 1:30 Buffalo Sabres - Calgary Flames, NHL
  • 3:30 Minnesota Wild - Carolina Hurricanes, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Boston Bruins, NHL

  • 11:30 TSS GROUP Dubnica - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO
  • 17.30 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 24. kolo českej extraligy
  • 17.30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec, 24. kolo českej extraligy
  • 18.00 HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary, 24. kolo českej extraligy

Tenis

  • 10:00 Španielsko - Česko, štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára
  • 17:00 Argentína - Nemecko, štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára

Volejbal

Ostatné športy

