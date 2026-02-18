Škriniar v šestnásťfinále Európskej ligy. Športový program na dnes (19. február)

Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar (vľavo) bojuje o loptu s Olliem Watkinsom z Aston Villy počas zápasu 7. kola ligovej fázy Európskej ligy.
Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar (vľavo) bojuje o loptu s Olliem Watkinsom z Aston Villy počas zápasu 7. kola ligovej fázy Európskej ligy. (Autor: TASR/AP)
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 19. februára. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 19. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

  • 10:00/14:00 tímový šprint skoky/beh na lyžiach, ZOH 2026
  • 13:55 ženy šprint – finále /Jagerčíková?, Cullyová?/, ZOH 2026
  • 14:15 muži šprint – finále /Šiarnik/, ZOH 2026
  • 14:00/15:00 muži akrobatické skoky – finále, ZOH 2026
  • 14:40 hokej-ženy - Švajčiarsko - Švédsko, zápas o 3. miesto, ZOH 2026
  • 19:10 hokej–ženy - USA - Kanada, finále, ZOH 2026
  • 16:30 rýchlokorčuľovanie muži 1500 m, ZOH 2026
  • 19:00 krasokorčuľovanie ženy – voľné jazdy, ZOH 2026

  • Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (streda 18. február)

Futbal

  • 18:45 Brann Bergen - FC Bologna, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
  • 18:45 Dinamo Záhreb - Racing Genk, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
  • 18:45 Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/
  • 18:45 PAOK Solún - Celta Vigo, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
  • 21:00 Celtic Glasgow - VfB Stuttgart, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
  • 21:00 OSC Lille - CZ Belehrad, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
  • 21:00 Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
  • 21:00 Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy

  • 18:45 KuPS Kuopio - Lech Poznaň, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
  • 18:45 FC Noah - AZ Alkmaar, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
  • 18:45 Sigma Olomouc - Lausanne Sports, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
  • 18:45 Zrinjski Mostar - Crystal Palace, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
  • 21:00 FK Drita - NK Celje, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
  • 21:00 Jagiellonia Bialystok - ACF Fiorentina, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
  • 21:00 Omonia Nikózia - NK Rijeka, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
  • 21:00 FK Škendija - Samsunspor, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy

Hokej

Tenis

  • Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
  • Turnaj WTA v Dubaji

Cyklistika

  • 9:25 4. etapa: Fudžajra – Fudžajra (182 km), Okolo UAE 2026
TV program: štvrtok, 19. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

