Škriniar v šestnásťfinále Európskej ligy. Športový program na dnes (19. február)

Športový program na štvrtok, 19. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:00/14:00 tímový šprint skoky/beh na lyžiach, ZOH 2026
- 13:55 ženy šprint – finále /Jagerčíková?, Cullyová?/, ZOH 2026
- 14:15 muži šprint – finále /Šiarnik/, ZOH 2026
- 14:00/15:00 muži akrobatické skoky – finále, ZOH 2026
- 14:40 hokej-ženy - Švajčiarsko - Švédsko, zápas o 3. miesto, ZOH 2026
- 19:10 hokej–ženy - USA - Kanada, finále, ZOH 2026
- 16:30 rýchlokorčuľovanie muži 1500 m, ZOH 2026
- 19:00 krasokorčuľovanie ženy – voľné jazdy, ZOH 2026
Futbal
- 18:45 Brann Bergen - FC Bologna, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
- 18:45 Dinamo Záhreb - Racing Genk, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
- 18:45 Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/
- 18:45 PAOK Solún - Celta Vigo, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
- 21:00 Celtic Glasgow - VfB Stuttgart, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
- 21:00 OSC Lille - CZ Belehrad, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
- 21:00 Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
- 21:00 Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Európskej ligy
- 18:45 KuPS Kuopio - Lech Poznaň, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
- 18:45 FC Noah - AZ Alkmaar, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
- 18:45 Sigma Olomouc - Lausanne Sports, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
- 18:45 Zrinjski Mostar - Crystal Palace, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 FK Drita - NK Celje, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Jagiellonia Bialystok - ACF Fiorentina, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Omonia Nikózia - NK Rijeka, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 FK Škendija - Samsunspor, prvé zápasy play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy
Hokej
- 17:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - TSS GROUP Dubnica, 43. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
- Turnaj WTA v Dubaji
Cyklistika
- 9:25 4. etapa: Fudžajra – Fudžajra (182 km), Okolo UAE 2026
TV program: štvrtok, 19. február
