Slovan v KL a florbalistky vo štvrťfinále. Športový program na dnes (11. december)

Na snímke hráč futbalovej akadémie ŠK Slovan Bratislava nesie vlajku pred dohrávkou 10. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok v Bratislave v stredu 3. decembra 2025. FOTO TASR – Jakub Kotian - Slovensko - šport - futbal - NL - dohrávka - kolo - 10. - Slovan - Ružomberok - BAX
Sportnet|11. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 11. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 11. december

Futbal

KL - zápasy od 18:45 h:

  • Breidablik - Shamrock Rovers
  • Drita - Alkmaar
  • Fiorentina - Dynamo Kyjev
  • Hacken - AEK Larnaka
  • Jagiellonia - Vallecano
  • Noah - Legia Varšava
  • Samsunspor - AEK Larnaka
  • Škendija - Slovan Bratislava /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • Univ. Craiova - Sparta Praha

KL - zápasy od 21:00 h:

  • Aberdeen - Štrasburg
  • Hamrun - Šachtar
  • KuPS - Lausanne
  • Lech Poznaň - Mainz
  • Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
  • Raków Čenstochová - Zrinskij Mostar
  • Rijeka - Celje
  • Shelbourne - Crystal Palace
  • SK Rapid - Omonia

EL - zápasy od 18:45 h:

  • Young Boys Bern - OSC Lille
  • FC Utrecht - Nottingham Forest
  • VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv
  • Sturm Graz - Crvena Zvezda Belehrad
  • OGC Nice - SC Bragaň
  • FC Midtjylland - KRC Genk
  • Ludogorec Razgrad - PAOK Solún
  • Ferencváros Budapešť - Glasgow Rangers
  • Dinamo Záhreb - Real Betis

EL - zápasy od 21:00 h:

  • Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul
  • Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň
  • Olympique Lyon - Go Ahead Eagles
  • SC Freiburg - Red Bull Salzburg
  • FCSB - Feyenoord Rotterdam
  • FC Porto - Malmö FF
  • Celtic Glasgow - AS Rím
  • Celta Vigo - FC Bologna
  • FC Bazilej - Aston Villa

Hokej 

  • 1:30 Chicago Blackhawks - New York Rangers, NHL 
  • 2:30 Calgary Flames - Detroit Red Wings, NHL 
  • 3:00 Utah Mammoth - Florida Panthers, NHL 
  • 4:00 Seattle Kraken - Los Angeles Kings, NHL 

  • 18:00 Nórsko - Lotyšsko, Vianočný Kaufland Cup 2025 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 19:30 Francúzsko - Slovensko, Turnaj štyroch krajín žien
  • 18:30 Česko - Fínsko (Liberec), Švajčiarske hokejové hry
  • 19:45 Švédsko - Švajčiarsko (Zürich), Švajčiarske hokejové hry

Florbal

Volejbal

  • 18:30 VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno, semifinále Slovenského pohára
Ostatné športy

