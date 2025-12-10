Slovan v KL a florbalistky vo štvrťfinále. Športový program na dnes (11. december)

Športový program na štvrtok, 11. december
Futbal
KL - zápasy od 18:45 h:
- Breidablik - Shamrock Rovers
- Drita - Alkmaar
- Fiorentina - Dynamo Kyjev
- Hacken - AEK Larnaka
- Jagiellonia - Vallecano
- Noah - Legia Varšava
- Samsunspor - AEK Larnaka
- Škendija - Slovan Bratislava /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- Univ. Craiova - Sparta Praha
KL - zápasy od 21:00 h:
- Aberdeen - Štrasburg
- Hamrun - Šachtar
- KuPS - Lausanne
- Lech Poznaň - Mainz
- Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
- Raków Čenstochová - Zrinskij Mostar
- Rijeka - Celje
- Shelbourne - Crystal Palace
- SK Rapid - Omonia
EL - zápasy od 18:45 h:
- Young Boys Bern - OSC Lille
- FC Utrecht - Nottingham Forest
- VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv
- Sturm Graz - Crvena Zvezda Belehrad
- OGC Nice - SC Bragaň
- FC Midtjylland - KRC Genk
- Ludogorec Razgrad - PAOK Solún
- Ferencváros Budapešť - Glasgow Rangers
- Dinamo Záhreb - Real Betis
EL - zápasy od 21:00 h:
- Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul
- Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň
- Olympique Lyon - Go Ahead Eagles
- SC Freiburg - Red Bull Salzburg
- FCSB - Feyenoord Rotterdam
- FC Porto - Malmö FF
- Celtic Glasgow - AS Rím
- Celta Vigo - FC Bologna
- FC Bazilej - Aston Villa
Hokej
- 1:30 Chicago Blackhawks - New York Rangers, NHL
- 2:30 Calgary Flames - Detroit Red Wings, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Florida Panthers, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Los Angeles Kings, NHL
- 18:00 Nórsko - Lotyšsko, Vianočný Kaufland Cup 2025 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:30 Francúzsko - Slovensko, Turnaj štyroch krajín žien
- 18:30 Česko - Fínsko (Liberec), Švajčiarske hokejové hry
- 19:45 Švédsko - Švajčiarsko (Zürich), Švajčiarske hokejové hry
Florbal
- 10:00 Holandsko - Nemecko, zápasyo 9.-12. miesto na MS žien 2025
- 13:00 Estónsko - Poľsko, zápas o 9.-12. miesto na MS žien 2025
- 16:30 Česko - Nórsko, štvrťfinále na MS žien 2025
- 19:30 Švajčiarsko - Slovensko, štvrťfinále na MS žien 2025
Volejbal
- 18:30 VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno, semifinále Slovenského pohára
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.