Dvadsiatka v Piešťanoch a ženy na Nemeckom pohári. Športový program na dnes (5. november)

Slovenskí hokejisti.
Slovenskí hokejisti. (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)
Sportnet|5. nov 2025 o 00:00 (aktualizované 4. nov 2025 o 23:23)
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 5. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 5. november

Futbal

  • 18:45 Pafos FC - Villarreal CF, LM - 4. kolo ligovej fázy 
  • 18:45 FK Karabach - FC Chelsea, LM - 4. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Newcastle United - Athletic Bilbao, LM - 4. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Olympique Marseille - Atalanta Bergamo, LM - 4. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Manchester City - Borussia Dortmund, LM - 4. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Inter Miláno - Kajrat Almaty, LM - 4. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 FC Bruggy - FC Barcelona, LM - 4. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Benfica Lisabon - Bayer Leverkusen, LM - 4. kolo ligovej fázy 
  • 21:00 Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul, LM - 4. kolo ligovej fázy 

  • 13:30 FC Petržalka - FK DAC 1904 Dunajská Streda, 4. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 

  • 20:45 FC Shelbourne - MŠK Žilina /prvý zápas: 2:2/, odveta 2. kola majstrovskej vetvy UEFA Youth League 

Hokej

  • 1:00 New York Rangers - Carolina Hurricanes, NHL 
  • 1:00 New York Islanders - Boston Bruins, NHL 
  • 1:00 Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 1:00 Buffalo Sabres - Utah Mammoth, NHL 
  • 2:00 Minnesota Wild - Nashville Predators, NHL 
  • 2:00 Dallas Stars - Edmonton Oilers, NHL 
  • 3:30 Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 4:00 Anaheim Ducks - Florida Panthers, NHL 
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings, NHL 
  • 4:30 Los Angeles Kings - Winnipeg Jets, NHL
     
  • 12:00 Japonsko - Kórejská republika, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026 
  • 15:30 Kazachstan - Slovensko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026 
  • 19:00 Švédsko - Nórsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026                            

  • 13:30 Švajčiarsko - Švédsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov 
  • 17:00 Fínsko - Slovensko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov 

  • 16:00 Slovensko - Maďarsko, ženy - Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:30 Nemecko - Francúzsko, ženy - Nemecký pohár 

Tenis

  • Turnaj ATP v Aténach a v Métach
  • od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde

Basketbal

  • 17:30 BKM Mimel Lučenec - Patrioti Levice, predohrávka 13. kola TIPOS SBL
     
  • 18:00 Keravnos BC - BC Prievidza, D-skupina Európsky pohár FIBA 
  • 19:00 KK Pelister - KK Cedevita Junior Záhreb, D-skupina Európsky pohár FIBA

  • 20:00 Movistar Estudiantes - Piešťanské Čajky, I-skupina, ženy - Eurocup /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Volejbal

  • 17:00 TJ Slávia Svidník - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, prvý zápas štvrťfinále SP 
  • 18:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - VK Slovan Bratislava, prvý zápas štvrťfinále SP 
  • 19:00 RIEKER UJS Komárno - TJ Spartak Myjava, prvý zápas štvrťfinále SP 

  • 19:00 TIF Viking Bergen - VK Pirane Brusno /prvý zápas: 1:3/, ženy - odveta 1. kola Challenge Cupu 
  • 19:30 VK Slovan Bratislava - Fundacion Unicaja Andalucia /prvý zápas: 2:3/, ženy - odveta 1. kola Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hádzaná

  • 18:00 Sokol Písek - Házená Kynžvart, ženy - predohrávky 8. kola MOL ligy 
  • 18:00 DHK Baník Most - MŠK Iuventa Michalovce, ženy - predohrávky 8. kola MOL ligy 
  • 20:00 HK Slovan Duslo Šaľa - Handball Hodonín, ženy - predohrávky 8. kola MOL ligy 
TV program: streda, 5. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slovenskí hokejisti.
    Slovenskí hokejisti.
    Dvadsiatka v Piešťanoch a ženy na Nemeckom pohári. Športový program na dnes (5. november)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Dvadsiatka v Piešťanoch a ženy na Nemeckom pohári. Športový program na dnes (5. november)