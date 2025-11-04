Dvadsiatka v Piešťanoch a ženy na Nemeckom pohári. Športový program na dnes (5. november)

Športový program na stredu, 5. november
Futbal
- 18:45 Pafos FC - Villarreal CF, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 FK Karabach - FC Chelsea, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Newcastle United - Athletic Bilbao, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Olympique Marseille - Atalanta Bergamo, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Manchester City - Borussia Dortmund, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Inter Miláno - Kajrat Almaty, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Bruggy - FC Barcelona, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Benfica Lisabon - Bayer Leverkusen, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 13:30 FC Petržalka - FK DAC 1904 Dunajská Streda, 4. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu
- 20:45 FC Shelbourne - MŠK Žilina /prvý zápas: 2:2/, odveta 2. kola majstrovskej vetvy UEFA Youth League
Hokej
- 1:00 New York Rangers - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 New York Islanders - Boston Bruins, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Utah Mammoth, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Nashville Predators, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Edmonton Oilers, NHL
- 3:30 Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Florida Panthers, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Winnipeg Jets, NHL
- 12:00 Japonsko - Kórejská republika, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 15:30 Kazachstan - Slovensko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 19:00 Švédsko - Nórsko, parahokej - kvalifikačný turnaj ZPH 2026
- 13:30 Švajčiarsko - Švédsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 17:00 Fínsko - Slovensko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 16:00 Slovensko - Maďarsko, ženy - Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:30 Nemecko - Francúzsko, ženy - Nemecký pohár
Tenis
- Turnaj ATP v Aténach a v Métach
- od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde
Basketbal
- 17:30 BKM Mimel Lučenec - Patrioti Levice, predohrávka 13. kola TIPOS SBL
- 18:00 Keravnos BC - BC Prievidza, D-skupina Európsky pohár FIBA
- 19:00 KK Pelister - KK Cedevita Junior Záhreb, D-skupina Európsky pohár FIBA
- 20:00 Movistar Estudiantes - Piešťanské Čajky, I-skupina, ženy - Eurocup /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 17:00 TJ Slávia Svidník - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, prvý zápas štvrťfinále SP
- 18:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - VK Slovan Bratislava, prvý zápas štvrťfinále SP
- 19:00 RIEKER UJS Komárno - TJ Spartak Myjava, prvý zápas štvrťfinále SP
- 19:00 TIF Viking Bergen - VK Pirane Brusno /prvý zápas: 1:3/, ženy - odveta 1. kola Challenge Cupu
- 19:30 VK Slovan Bratislava - Fundacion Unicaja Andalucia /prvý zápas: 2:3/, ženy - odveta 1. kola Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 Sokol Písek - Házená Kynžvart, ženy - predohrávky 8. kola MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - MŠK Iuventa Michalovce, ženy - predohrávky 8. kola MOL ligy
- 20:00 HK Slovan Duslo Šaľa - Handball Hodonín, ženy - predohrávky 8. kola MOL ligy
TV program: streda, 5. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.