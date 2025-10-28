Ligové dohrávky Slovana aj Trnavy. Športový program na dnes (29. október)

Športový program na utorok, 28. október
Futbal
- 13:30 Partizán Bardejov - MFK Zemplín Michalovce, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 16:30 MŠK Senec - MŠK Žilina, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava, dohrávka 3. kola Niké ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava - FC Košice, dohrávka 4. kola Niké ligy
- 18:30 AS Rím - Parma Calcio, 9. kolo Serie A
- 18:30 Juventus Turín - Udinese Calcio, 9. kolo Serie A
- 18:30 AC Como - Hellas Verona, 9. kolo Serie A
- 20:45 FC Janov - US Cremonese, 9. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - AC Fiorentina, 9. kolo Serie A
- 20:45 FC Bologna - FC Turín, 9. kolo Serie A
- 19:00 AC Le Havre - Stade Brest, 10. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Lorient - Paríž Saint-Germain, 10. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Metz - RC Lens, 10. kolo Ligue 1
- 19:00 OGC Nice - OSC Lille, 10. kolo Ligue 1
- 21:05 FC Nantes - AS Monaco, 10. kolo Ligue 1
- 21:05 FC Toulouse - Stade Rennes, 10. kolo Ligue 1
- 21:05 Olympique Marseille - SCO Angers, 10. kolo Ligue 1
- 21:05 Paríž FC - Olympique Lyon, 10. kolo Ligue 1
- 21:05 Racing Štrasburg - AJ Auxerre, 10. kolo Ligue 1
Hokej
- 0:00 Florida Panthers - Anaheim Ducks, NHL
- 0:15 Boston Bruins - New York Islanders, NHL
- 0:45 Nashville Predators - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Minnesota Wild - Winnipeg Jets, NHL
- 1:15 St. Louis Blues - Detroit Red Wings, NHL
- 1:30 Dallas Stars - Washington Capitals, NHL
- 1:45 Chicago Blackhawks - Ottawa Senators, NHL
- 2:00 Colorado Avalanche - New Jersey Devils, NHL
- 2:30 Edmonton Oilers - Utah Mammoth, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - New York Rangers, NHL
- 3:30 Seattle Kraken - Montréal Canadiens, NHL
- 4:00 San José Sharks - Los Angeles Kings, NHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice 14. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK Detva 14. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HC Nové Zámky - HK Skalica 14. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica 14. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - MHA Martin, 14. kolo Tipos SHL
- 19:30 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 19. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži
- Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
- 10:00 Challenger Slovak Open 2025, Bratislava
Basketbal
- 17:00 PIEŠŤANSKÉ ČAJKY - Rapid Bukurešť, Európsky pohár žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18.00 Keravnos BC - KK Pelister, Európsky pohár FIBA
- 19.00 KK Cedevita Junior Záhreb - BC PRIEVIDZA, Európsky pohár FIBA
- 19.00 BC SLOVAN BRATISLAVA - Sigal Priština, ENBL
Volejbal
- 19:00 HIT MTF Trnava - VK MIRAD UNIPO Prešov, štvrťfinále SP
Futsal
- 16:00 Futsal Minerva - Hjorring Futsal Klub, hlavné kolo Ligy majstrov
- 19:00 MNK Buba Mara - Mimel Lučenec, hlavné kolo Ligy majstrov
