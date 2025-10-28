Ligové dohrávky Slovana aj Trnavy. Športový program na dnes (29. október)

Fotka z derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava.
Fotka z derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: SPORTNET/Sarah Karácsonyová)
Sportnet|29. okt 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 29. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 28. október

Futbal

  • 13:30 Partizán Bardejov - MFK Zemplín Michalovce, 4. kolo Slovnaft Cupu
  • 16:30 MŠK Senec - MŠK Žilina, 4. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava, dohrávka 3. kola Niké ligy
  • 18:00 FC Spartak Trnava - FC Košice, dohrávka 4. kola Niké ligy

  • 18:30 AS Rím - Parma Calcio, 9. kolo Serie A
  • 18:30 Juventus Turín - Udinese Calcio, 9. kolo Serie A
  • 18:30 AC Como - Hellas Verona, 9. kolo Serie A
  • 20:45 FC Janov - US Cremonese, 9. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - AC Fiorentina, 9. kolo Serie A
  • 20:45 FC Bologna - FC Turín, 9. kolo Serie A

  • 19:00 AC Le Havre - Stade Brest, 10. kolo Ligue 1
  • 19:00 FC Lorient - Paríž Saint-Germain, 10. kolo Ligue 1
  • 19:00 FC Metz - RC Lens, 10. kolo Ligue 1
  • 19:00 OGC Nice - OSC Lille, 10. kolo Ligue 1
  • 21:05 FC Nantes - AS Monaco, 10. kolo Ligue 1
  • 21:05 FC Toulouse - Stade Rennes, 10. kolo Ligue 1
  • 21:05 Olympique Marseille - SCO Angers, 10. kolo Ligue 1
  • 21:05 Paríž FC - Olympique Lyon, 10. kolo Ligue 1
  • 21:05 Racing Štrasburg - AJ Auxerre, 10. kolo Ligue 1

Hokej

  • 0:00 Florida Panthers - Anaheim Ducks, NHL
  • 0:15 Boston Bruins - New York Islanders, NHL
  • 0:45 Nashville Predators - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:00 Minnesota Wild - Winnipeg Jets, NHL
  • 1:15 St. Louis Blues - Detroit Red Wings, NHL
  • 1:30 Dallas Stars - Washington Capitals, NHL
  • 1:45 Chicago Blackhawks - Ottawa Senators, NHL
  • 2:00 Colorado Avalanche - New Jersey Devils, NHL
  • 2:30 Edmonton Oilers - Utah Mammoth, NHL
  • 3:00 Vancouver Canucks - New York Rangers, NHL
  • 3:30 Seattle Kraken - Montréal Canadiens, NHL
  • 4:00 San José Sharks - Los Angeles Kings, NHL

  • 17:30 HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice 14. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK Detva 14. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK Skalica 14. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica 14. kolo Tipos SHL
  • 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - MHA Martin, 14. kolo Tipos SHL
  • 19:30 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 19. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži
  • Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
  • 10:00 Challenger Slovak Open 2025, Bratislava

Basketbal

  • 17:00 PIEŠŤANSKÉ ČAJKY - Rapid Bukurešť, Európsky pohár žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18.00 Keravnos BC - KK Pelister, Európsky pohár FIBA
  • 19.00 KK Cedevita Junior Záhreb - BC PRIEVIDZA, Európsky pohár FIBA
  • 19.00 BC SLOVAN BRATISLAVA - Sigal Priština, ENBL

Volejbal

  • 19:00 HIT MTF Trnava - VK MIRAD UNIPO Prešov, štvrťfinále SP

Futsal

  • 16:00 Futsal Minerva - Hjorring Futsal Klub, hlavné kolo Ligy majstrov
  • 19:00 MNK Buba Mara - Mimel Lučenec, hlavné kolo Ligy majstrov
TV program: streda, 29. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Peter Šperka (vpravo) počas záchrannej akcie vo Vysokých Tatrách
    Peter Šperka (vpravo) počas záchrannej akcie vo Vysokých Tatrách
    Bol tvárou Vysokých Tatier, volali ho Ujco. Život mu nevzali hory, ale teroristi
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Ligové dohrávky Slovana aj Trnavy. Športový program na dnes (29. október)