Slovan bude dohrávať na ľade aj na trávniku. Športový program na dnes (28. október)

Športový program na streda, 28. októbra
Futbal
- 18:00 AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava, dohrávky 3. kola Niké ligy
- 18:00 FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda, dohrávky 3. kola Niké ligy
- 18:00 HJK Helsinki - MŠK Žilina, 2. kolo majstrovskej vetvy Youth League
- 18:00 Spartak Myjava - Hammarby IF, osemfinále Európskeho pohára UEFA žien
- 18:30 AC Miláno - Bologna FC, 9. kolo Serie A
- 18:30 Parma Calcio - Udinese Calcio, 9. kolo Serie A
- 18:30 Venezia FC - Inter Miláno, 9. kolo Serie A
- 20:45 FC Janov - Juventus Turín, 9. kolo Serie A
- 20:45 AC Monza - SSC Neapol, 9. kolo Serie A
Hokej
- 0:00 Philadelphia Flyers – Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes – Boston Bruins, NHL
- 1:00 Chicago Blackhawks – Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 St. Louis Blues – Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Nashville Predators – New York Islanders, NHL
- 1:00 Dallas Stars – New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets – Florida Panthers, NHL
- 2:00 Utah Mammoth – Minnesota Wild, NHL
- 3:00 Vegas Golden Knights – Ottawa Senators, NHL
- 3:00 Anaheim Ducks – Vancouver Canucks, NHL
- 3:30 San Jose Sharks – Buffalo Sabres, NHL
- 17:30 Rytieri Martin – HC Nové Zámky, 13. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS Group Dubnica – HC Mušla Topoľčany, 13. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné – HK Skalica, 13. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva – HK Gladiators Trnava, 13. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom – HK Levice, 13. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Kometa Brno – HC Oceláři Třinec, 15. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín, dohrávka 6. kola Tipsport ligy
Tenis
- Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
- Turnaj ATP v Bazileji a Viedni
Hádzaná
- 11:00 Žreb 3. kola Európskeho pohára EHF /účasť SR/
Basketbal
- 0:30 Boston Celtics – Brooklyn Nets, NBA
- 1:00 New York Knicks – Detroit Pistons, NBA
- 1:00 San Antonio Spurs – Sacramento Kings, NBA
- 4:00 Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers, NBA
- 17:00 MBK Ružomberok - C'Chartres Métropole Basket, EuroCup
- 18:00 Nitra Blue Wings - BC Pärnu, Európsky pohár FIBA
Volejbal
- 18:00 VK Šelmy Brno – VA UNIZA Žilina, 1. kolo Challenge Cupu
- 19:00 VK Slovan Bratislava – OK Budučnost Podgorica, 1. kolo Challenge Cupu
Bejzbal
- 1:00 Tampa Bay Rays – Milwaukee Brewers, štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/ World Series, finále play off MLB /stav série: 0:3/
Zápasenie
- 6:30 kvalifikácia, ženy - do 72 kg, MS
- 12:30 semifinále, ženy - do 72 kg, MS
Futsal
- 16:00 Barca Futsal – Futsal Minerva, hlavná fáza - 1. skupina, Liga majstrov
- 19:00 Futsal Club Semey - FUTSAL KLUB Lučenec, hlavná fáza - 1. skupina, Liga majstrov
TV program: streda, 28. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.