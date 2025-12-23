Pokračuje futbalový Africký pohár národov. Športový program na dnes (24. december)

Hráči Pobrežia Slonoviny oslavujú po víťazstve vo finále Afrického pohára národov 2023.
Hráči Pobrežia Slonoviny oslavujú po víťazstve vo finále Afrického pohára národov 2023. (Autor: TASR/AP)
24. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 24. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 24. december

Futbal

Hokej 

  • 0:30 Washington Capitals - New York Rangers, NHL 
  • 1:00 Carolina Hurricanes - Florida Panthers, NHL 
  • 1:00 New York Islanders - New Jersey Devils, NHL 
  • 1:00 Detroit Red Wings - Dallas Stars, NHL 
  • 1:00 Ottawa Senators - Buffalo Sabres, NHL 
  • 1:00 Boston Bruins - Montreal Canadiens, NHL 
  • 2:00 Minnesota Wild - Nashville Predators, NHL 
  • 3:00 Colorado Avalanche - Utah Mammoth, NHL 
  • 3:00 Edmonton Oilers - Calgary Flames, NHL 
  • 3:00 Chicago Blackhawks - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 4:00 Los Angeles Kings - Seattle Kraken, NHL 
  • 4:00 Vegas Golden Knights - San Jose Sharks, NHL 
TV program: streda, 24. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
