Pokračuje futbalový Africký pohár národov. Športový program na dnes (24. december)

Športový program na stredu, 24. december
Futbal
- 13:30 Burkina Faso - Rovníková Guinea, E-skupina Africký pohár národov
- 16:00 Alžírsko - Sudán, E-skupina Africký pohár národov
- 18:30 Pobrežie Slonoviny - Mozambik, F-skupina Africký pohár národov
- 21:00 Kamerun - Gabon, F-skupina Africký pohár národov
Hokej
- 0:30 Washington Capitals - New York Rangers, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes - Florida Panthers, NHL
- 1:00 New York Islanders - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Dallas Stars, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Montreal Canadiens, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Nashville Predators, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Utah Mammoth, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Calgary Flames, NHL
- 3:00 Chicago Blackhawks - Philadelphia Flyers, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Seattle Kraken, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - San Jose Sharks, NHL
TV program: streda, 24. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.