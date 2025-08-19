Kľúčový zápas pre basketbalistov aj Diamantová liga. Športový program na dnes (20. august)

Športový program na stredu, 20. august
Futbal
- 21:00 Celtic Glasgow - Kajrat Almaty, prvé zápasy play off LM
- 21:00 FK Bodö/Glimt - Sturm Graz, prvé zápasy play off LM
- 21:00 FC Bazilej - FC Kodaň, prvé zápasy play off LM
- 21:00 Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabon, prvé zápasy play off LM
- 17:00 FC Jelka - FK DAC 1904 Dunajská Streda, 2. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu
Hokej
- 20:00 galavečer Hokejista roka 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 18:00 Slovensko - Ukrajina, druhá fáza predkvalifikácie MS 2027, skupina A /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaj ATP vo Winston-Saleme
- turnaje WTA v Monterrey a Clevelande
Cestná cyklistika
- 13:00 1. etapa: Terneuzen - Breskens (182,7 km), Renewi Tour
Dráhová cyklistika
- 12:30 MS juniorov /účasť SR/
Atletika
- 18:00 míting Diamantovej ligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Plávanie
- 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
- 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 rozjazdy 200, 500 a 1000 m, MS /účasť SR/
- 13:00 rozjazdy 200, 500 a 1000 m, MS /účasť SR/
Moderná gymnastika
- 12:30 MS /účasť SR/
TV program: streda, 20. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.