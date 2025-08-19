Kľúčový zápas pre basketbalistov aj Diamantová liga. Športový program na dnes (20. august)

Vľavo Timotej Malovec (Slovensko) a vpravo Yuri Solca (Švajčiarsko) v stretnutí druhej fázy predkvalifikácie MS 2027.
Vľavo Timotej Malovec (Slovensko) a vpravo Yuri Solca (Švajčiarsko) v stretnutí druhej fázy predkvalifikácie MS 2027. (Autor: TASR)
20. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 20. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 20. august

Futbal

  • 21:00 Celtic Glasgow - Kajrat Almaty, prvé zápasy play off LM
  • 21:00 FK Bodö/Glimt - Sturm Graz, prvé zápasy play off LM
  • 21:00 FC Bazilej - FC Kodaň, prvé zápasy play off LM
  • 21:00 Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabon, prvé zápasy play off LM

  • 17:00 FC Jelka - FK DAC 1904 Dunajská Streda, 2. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu

Hokej

Basketbal

Tenis

  • turnaj ATP vo Winston-Saleme
  • turnaje WTA v Monterrey a Clevelande

Cestná cyklistika

  • 13:00 1. etapa: Terneuzen - Breskens (182,7 km), Renewi Tour

Dráhová cyklistika

  • 12:30 MS juniorov /účasť SR/

Atletika

Plávanie

  • 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
  • 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 rozjazdy 200, 500 a 1000 m, MS /účasť SR/
  • 13:00 rozjazdy 200, 500 a 1000 m, MS /účasť SR/

Moderná gymnastika

  • 12:30 MS /účasť SR/
TV program: streda, 20. august
Ostatné športy

    Vľavo Timotej Malovec (Slovensko) a vpravo Yuri Solca (Švajčiarsko) v stretnutí druhej fázy predkvalifikácie MS 2027.
    Vľavo Timotej Malovec (Slovensko) a vpravo Yuri Solca (Švajčiarsko) v stretnutí druhej fázy predkvalifikácie MS 2027.
    Kľúčový zápas pre basketbalistov aj Diamantová liga. Športový program na dnes (20. august)
    dnes 00:00
