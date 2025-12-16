Šláger Slovan - Nitra či ďalšie finále futbalistov PSG. Športový program na dnes (17. december)

Na snímke radosť hráčov Bratislavy po góle v zápase 14. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|17. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 17. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 17. december

Futbal

  • 16:15 tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava, KL - plán mediálnych aktivít pred zápasom ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken 
  • 17:00 oficiálny tréning ŠK Slovan Bratislava, KL - plán mediálnych aktivít pred zápasom ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken 
  • 18:35 tlačová konferencia BK Häcken, KL - plán mediálnych aktivít pred zápasom ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken 
  • 19:00 oficiálny tréning BK Häcken, KL - plán mediálnych aktivít pred zápasom ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken 

  • 18:00 Paríž St. Germain - CR Flamengo, finále - Interkontinentálny pohár FIFA

Hokej 

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 
  • 1:00 New York Rangers - Vancouver Canucks 
  • 1:00 Detroit Red Wings - New York Islanders 
  • 1:00 Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks 
  • 1:00 Boston Bruins - Utah Mammoth 
  • 2:00 Minnesota Wild - Washington Capitals 
  • 4:00 Seattle Kraken - Colorado Avalanche 
  • 4:00 San Jose Sharks - Calgary Flames 

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, predohrávka 33. kola - česká extraliga
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, dohrávka 13. kola - česká extraliga
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc, predohrávka 31. kola - česká extraliga

  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HC Prešov, 29. kolo Tipsport ligy 
  • 17:30 Vlci Žilina - HKM Zvolen, 29. kolo Tipsport ligy 
  • 17:30 HC Košice - HK Spišská Nová Ves, 29. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica, 29. kolo Tipsport ligy 
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad, 29. kolo Tipsport ligy 
  • 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, 29. kolo Tipsport ligy 

  • 17:30 HK Gladiators Trnava - HC MUŠLA Topoľčany, 26. kolo Tipos SHL 
  • 17:30 HK Skalica - HK Žiar nad Hronom, 26. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - MHA Martin, 26. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 HC Nové Zámky - HK TAM Levice, 26. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 HK Detva - HC 19 Humenné, 26. kolo Tipos SHL

Basketbal

  • 2:30 finále Pohára NBA

  • 18:00 BC Komárno - Nitra Blue Wings, 13. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 MBK Baník Handlová - Iskra Svit, 13. kolo Tipos SBL
  • 19:00 BC Slovan Bratislava - Košice Wolves, 13. kolo Tipos SBL 

  • 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - ŠBK Šamorín, ženy - 13. kolo Tipos extraligy 

  • 19:00 BC Prievidza - Surne Bilbao Basket, M-skupina - druhá fáza Európskeho pohára FIBA
  • 20:30 Sporting CP Lisabon - PAOK BC Solún, M-skupina - druhá fáza Európskeho pohára FIBA

Futsal

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 7. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 7. deň, MS

Volejbal

  • 12:00 VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran, prvé zápasy semifinále Niké SP
  • 18:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - RIEKER UJS Komárno, prvé zápasy semifinále Niké SP

  • 16:00 VK Slovan Bratislava - HIT UCM Trnava, ženy - 11. kolo Niké extraligy 
  • 18:00 ŠKM Liptovský Hrádok - Kooperativa Slávia EUBA, ženy - 11. kolo Niké extraligy 
  • 18:00 ŠK ELBA Prešov - VA UNIZA Žilina, ženy - 11. kolo Niké extraligy 
  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom, ženy - 11. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 19:00 VK Pirane Brusno - ŠVK Pezinok, ženy - 11. kolo Niké extraligy

Hádzaná

  • 18:00 HK Košice - Tatran Prešov, 16. kolo Niké Handball Extraligy 
  • 18.00 DHC Sokol Poruba - Handball club Zlín, ženy - 10. kolo MOL ligy 
TV program: STREDA, 17. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Šláger Slovan - Nitra či ďalšie finále futbalistov PSG. Športový program na dnes (17. december)
    dnes 00:00
