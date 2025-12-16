Šláger Slovan - Nitra či ďalšie finále futbalistov PSG. Športový program na dnes (17. december)

Športový program na stredu, 17. december
Futbal
- 16:15 tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava, KL - plán mediálnych aktivít pred zápasom ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
- 17:00 oficiálny tréning ŠK Slovan Bratislava, KL - plán mediálnych aktivít pred zápasom ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
- 18:35 tlačová konferencia BK Häcken, KL - plán mediálnych aktivít pred zápasom ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
- 19:00 oficiálny tréning BK Häcken, KL - plán mediálnych aktivít pred zápasom ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
- 18:00 Paríž St. Germain - CR Flamengo, finále - Interkontinentálny pohár FIFA
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers
- 1:00 New York Rangers - Vancouver Canucks
- 1:00 Detroit Red Wings - New York Islanders
- 1:00 Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks
- 1:00 Boston Bruins - Utah Mammoth
- 2:00 Minnesota Wild - Washington Capitals
- 4:00 Seattle Kraken - Colorado Avalanche
- 4:00 San Jose Sharks - Calgary Flames
- 17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, predohrávka 33. kola - česká extraliga
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, dohrávka 13. kola - česká extraliga
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc, predohrávka 31. kola - česká extraliga
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HC Prešov, 29. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HKM Zvolen, 29. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC Košice - HK Spišská Nová Ves, 29. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica, 29. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad, 29. kolo Tipsport ligy
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, 29. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HC MUŠLA Topoľčany, 26. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Skalica - HK Žiar nad Hronom, 26. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - MHA Martin, 26. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HK TAM Levice, 26. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva - HC 19 Humenné, 26. kolo Tipos SHL
Basketbal
- 2:30 finále Pohára NBA
- 18:00 BC Komárno - Nitra Blue Wings, 13. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - Iskra Svit, 13. kolo Tipos SBL
- 19:00 BC Slovan Bratislava - Košice Wolves, 13. kolo Tipos SBL
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - ŠBK Šamorín, ženy - 13. kolo Tipos extraligy
- 19:00 BC Prievidza - Surne Bilbao Basket, M-skupina - druhá fáza Európskeho pohára FIBA
- 20:30 Sporting CP Lisabon - PAOK BC Solún, M-skupina - druhá fáza Európskeho pohára FIBA
Futsal
- 18:30 Slovensko - Bielorusko, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Šípky
Volejbal
- 12:00 VK Slovan Bratislava - ŠVK Tatran, prvé zápasy semifinále Niké SP
- 18:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - RIEKER UJS Komárno, prvé zápasy semifinále Niké SP
- 16:00 VK Slovan Bratislava - HIT UCM Trnava, ženy - 11. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠKM Liptovský Hrádok - Kooperativa Slávia EUBA, ženy - 11. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠK ELBA Prešov - VA UNIZA Žilina, ženy - 11. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom, ženy - 11. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 VK Pirane Brusno - ŠVK Pezinok, ženy - 11. kolo Niké extraligy
Hádzaná
- 18:00 HK Košice - Tatran Prešov, 16. kolo Niké Handball Extraligy
- 18.00 DHC Sokol Poruba - Handball club Zlín, ženy - 10. kolo MOL ligy
TV program: STREDA, 17. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.