Hokejisti Slovenska čelia Lotyšsku či Hagara na Grand Prix. Športový program na dnes (8. november)

Športový program na sobotu, 8. november
Futbal
- 13:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 16. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka, 16. kolo MONACObet ligy
- 13:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Zvolen, 16. kolo MONACObet ligy
- 15:30 AS Trenčín - FC Košice, 14. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 14. kolo Niké ligy
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - MFK Skalica, 14. kolo Niké ligy
- 18:00 MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce, 14. kolo Niké ligy
- 15:00 FK Dukla Praha - FK Mladá Boleslav, 15. kolo českej ligy
- 15:00 FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko, 15. kolo českej ligy
- 15:00 FC Zlín - Bohemians Praha 1905, 15. kolo českej ligy
- 18:00 FC Baník Ostrava - FK Jablonec, 15. kolo českej ligy
- 13:30 Tottenham Hotspur - Manchester United, 11. kolo Premier League
- 16:00 FC Everton - FC Fulham, 11. kolo Premier League
- 16:00 West Ham Unitd - FC Burnley, 11. kolo Premier League
- 18:30 AFC Sunderland - FC Arsenal, 11. kolo Premier League
- 21:00 FC Chelsea - Wolverhampton Wanderers, 11. kolo Premier League
- 15:30 Union Berlín - Bayern Mníchov, 10. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim, 10. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - RB Lipsko, 10. kolo Bundesligy
- 15:30 Hamburger SV - Borussia Dortmund, 10. kolo Bundesligy
- 18:30 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Kolín, 10. kolo Bundesligy
- 15:00 Calcio Como - Cagliari Calcio, 11. kolo Serie A
- 15:00 US Lecce - Hellas Verona, 11. kolo Serie A
- 18:00 Juventus Turín - FC Turín, 11. kolo Serie A
- 20:45 Parma Calcio - AC Miláno, 11. kolo Serie A
- 17:00 Olympique Marseille - Stade Brest, 12. kolo Ligue 1
- 19:00 AC Le Havre - FC Nantes, 12. kolo Ligue 1
- 21:05 AS Monaco - Racing Lens, 12. kolo Ligue 1
- 14:00 FC Girona - Deportivo Alavés, 12. kolo La Ligy
- 16:15 FC Sevilla - CA Osasuna, 12. kolo La Ligy
- 18:30 Atletico Madrid - Levante UD, 12. kolo La Ligy
- 21:00 Espanyol Barcelona - Villarreal CF, 12. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 New York Islanders - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - New York Rangers, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Chicago Blackhawks, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Winnipeg Jets, NHL
- 18:30 New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins, NHL
- 19:00 Philadelphia Flyers - Ottawa Senators, NHL
- 21:30 Nashville Predators - Dallas Stars, NHL
- 12:00 Švédsko - Švajčiarsko, Fínske hry, turnaj EHT
- 16:00 Fínsko - Česko, Fínske hry, turnaj EHT
- 11:00 Slovensko - Lotyšsko, Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:45 Nemecko - Rakúsko, Nemecký pohár
- 14:45 Nemecko - Maďarsko, ženy - Nemecký pohár
- 13:30 Fínsko - Švajčiarsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 17:00 Slovensko - Česko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Tenis
- Turnaj ATP v Aténach a v Métach
- od 17:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde
Formula 1
- 15:00 šprint, VC Brazílie
- 19:00 kvalifikácia, VC Brazílie
Basketbal
- 14:00 BC Slovan Bratislava - MBK Ružomberok, 8. kolo TIPOS Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 YOUNG ANGELS Košice - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 8. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 ŠBK Šamorín - CBK Košice, 8. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 Piešťanské Čajky - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 8. kolo TIPOS Extraligy
- 17:00 BC Slovan Bratislava - BC Prievidza, 8. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, 8. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Iskra Svit - BKM Mimel Lučenec, 8. kolo TIPOS SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - BC Komárno, 8. kolo TIPOS SBL
- 19:00 Košice Wolves - Nitra Blue Wings, 8. kolo TIPOS SBL
Hádzaná
- 18:00 HK AGRO Topoľčany - ŠKP Bratislava, Niké Handball extraliga - 10. kolo
- 18:00 Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky, Niké Handball extraliga - 10. kolo
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - ŽORK Bor, 3. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas/
- 17:30 DHK Zora Olomouc - Handball Club Zlín, 8. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Plzeň - HC DAC Dunajská Streda, 8. kolo MOL ligy
Volejbal
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - ŠVK Pezinok, 5. kolo Niké extraligy
- 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - VK Nové Mesto nad Váhom, 5. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠK ELBA Prešov - HIT UCM Trnava, 5. kolo Niké extraligy
- 19:30 Volley project UKF Nitra - VK Pirane Brusno, 5. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava, 3. kolo Niké Extraligy
Krasokorčuľovanie
- 8:35 voľné jazdy muži, NHK Trophy v Osake (Adam Hagara) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Strelectvo
- 8:15 pištoľ 50 m m+ž - finále, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
- 8:15 vzduchová puška 10 m ženy - kvalifikácia, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
- 10:15 rýchlopalná pištoľ 25 m muži - 1. deň kvalifikácie, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
- 12:15 vzduchová puška 10 m muži - kvalifikácia, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
- 12:30 vzduchová puška 10 m ženy - finále, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
- 16:30 vzduchová puška 10 m muži - finále, MS vo vzduchových zbraniach v Káhire /účasť SR/
Florbal
- 17:00 Slovensko - Slovinsko, prípravný zápas
Cyklokros
- 11:00 juniorky, ME v Middelkerke (Belgicko) /účasť SR/
- 13:00 muži U23, ME v Middelkerke (Belgicko) /účasť SR/
- 15:00 ženy elite, ME v Middelkerke (Belgicko) /účasť SR/
TV program: sobota, 8. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.