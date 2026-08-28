Začiatok Bundesligy i pokračovanie Vuelty. Športový program na dnes (29. august)

Momentka zo zápasu Bayern - Borussia Dortmund.
Momentka zo zápasu Bayern - Borussia Dortmund. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|29. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 29. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 29. augusta

Futbal

  • 13:30 Liverpool FC - Nottingham Forest, 2. kolo Premier League 
  • 16:00 AFC Bournemouth - Everton FC, 2. kolo Premier League 
  • 16:00 Coventry City - Hull City, 2. kolo Premier League 
  • 18:30 Tottenham Hotspur - Newcastle United, 2. kolo Premier League 

  • 15:30 RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach, 1. kolo Bundesligy 
  • 15:30 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn, 1. kolo Bundesligy 
  • 15:30 Union Berlín - Eintracht Frankfurt, 1. kolo Bundesligy 
  • 15:30 1. FC Kolín - TSG Hoffenheim, 1. kolo Bundesligy 
  • 15:30 SV Elversberg - Bayer Leverkusen, 1. kolo Bundesligy 
  • 18:30 Borussia Dortmund - Hamburger SV, 1. kolo Bundesligy 

  • 16:30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Humenné, 6. kolo MONACObet ligy 
  • 16:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Žilina B, 6. kolo MONACObet ligy 
  • 16:30 FK Inter Bratislava - MFK Zvolen, 6. kolo MONACObet ligy 
  • 19:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Slovan Galanta, 6. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 Levante UD - Real Betis, 3. kolo La Ligy 
  • 19:00 Real Sociedad - RCD Espanyol, 3. kolo La Ligy 
  • 21:30 Sevilla FC - Atlético Madrid, 3. kolo La Ligy 

  • 17:00 Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav, 6. kolo českej ligy 
  • 17:00 FK Pardubice - SK Artis Brno, 6. kolo českej ligy 
  • 17:00 FC Zbrojovka Brno - FC Zlín, 6. kolo českej ligy 
  • 20:00 FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc, 6. kolo českej ligy 

  • 17:15 RC Štrasburg - RC Lens, 2. kolo Ligue 1 
  • 20:45 Olympique Lyon - Le Havre AC, 2. kolo Ligue 1 
  • 20:45 FC Lorient - Troyes AC, 2. kolo Ligue 1 
  • 20:45 Stade Brestois - Toulouse FC, 2. kolo Ligue 1
  • 20:45 AJ Auxerre - Angers SCO, 2. kolo Ligue 1 

  • 18:00 AS Trenčín - MFK Ružomberok, 6. kolo Niké ligy 
  • 18:00 FK Železiarne Podbrezová - FC Košice, 6. kolo Niké ligy 
  • 20:30 MFK Dukla Banská Bystrica - KFC Komárno, 6. kolo Niké ligy 

  • 18:30 ACF Fiorentina - Frosinone Calcio, 2. kolo Serie A 
  • 18:30 AC Monza - Udinese Calcio, 2. kolo Serie A 
  • 18:30 US Sassuolo - FC Turín, 2. kolo Serie A 
  • 20:45 Juventus Turín - Parma Calcio, 2. kolo Serie A

Hokej

  • 11:30 Nemecko - Rakúsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov 
  • 15:00 Slovensko - Švajčiarsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov 

Tenis

  • Turnaj WTA v Monterrey
  • Turnaj ATP vo Winston-Salem

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 dopoludňajší blok - semifinále a finále, MS v rýchlostnej kanoistike 2026
  • 13:45 popoludňajší blok - finálový blok, MS v rýchlostnej kanoistike 2026

Cestná cyklistika

Horská cyklistika

  • 9:15 zjazd – finále junioriek, MS v horskej cyklistike
  • 10:00 zjazd – finále juniorov, MS v horskej cyklistike 
  • 13:20 zjazd – finále žien elite 
  • 15:00 zjazd – finále mužov elite 

Hádzaná

  • 17:00 DHC Slavia Praha – HC Tatran Stupava, 1. kolo Doprastav ligy
  • 17:00 TJ Sokol Poruba – DHC Plzeň, 1. kolo Doprastav ligy 
  • 17:30 Házená Kynžvart – Handball club Zlín, 1. kolo Doprastav ligy 
  • 17:30 DHK Zora Olomouc – MŠK Iuventa Michalovce, 1. kolo Doprastav ligy 
  • 18:30 HK Slovan Duslo Šaľa – DHK Baník Most, 1. kolo Doprastav ligy

Atletika

  • 22:30 Maratón v Sydney

Triatlon

  • 3:00 muži, World Triathlon Championship Series 
  • 6:00 ženy, World Triathlon Championship Series 

Pozemný hokej

  • 13:00 zápas o 3. miesto, ženy - MS 
  • 16:00 finále, ženy - MS 

Športové lezenie

  • 8:00 kvalifikácia lead (Kuric, Matejička, Kysela - Šimeková), ME 
  • 10:00 kvalifikácia speed, ME 
  • 19:00 finále speed, ME
TV program: Sobota, 29. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Momentka zo zápasu Bayern - Borussia Dortmund.
    Momentka zo zápasu Bayern - Borussia Dortmund.
    Začiatok Bundesligy i pokračovanie Vuelty. Športový program na dnes (29. august)
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