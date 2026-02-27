Posledné kolo základnej časti Niké ligy i šláger v Nemecku. Športový program na dnes (28. február)

Športový program na sobotu, 28. február
Futbal
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FC Košice, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
- 15:30 ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
- 15:30 KFC Komárno - MFK Ružomberok, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
- 15:30 MFK Skalica - AS Trenčín, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
- 15:30 MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - FC Tatran Prešov, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
- 14:00 MŠK Považská Bystrica - FK Inter Bratislava, 18. kolo MONACObet ligy
- 14:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 18. kolo MONACObet ligy
- 14:00 MFK Zvolen - MŠK Púchov, 18. kolo MONACObet ligy
- 14:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Dukla Banská Bystrica, 18. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav - FK Jablonec, 24. kolo českej ligy
- 15:00 FK Pardubice - FK Teplice, 24. kolo českej ligy
- 15:00 FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové, 24. kolo českej ligy
- 18:00 AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava, 24. kolo českej ligy
- 15:30 Borussia Mönchengladbach - Union Berlín, 24. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayer Leverkusen - FSV Mainz, 24. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG Hoffenheim - FC St. Pauli, 24. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy - 1. FC Heidenheim, 24. kolo Bundesligy
- 18:30 Borussia Dortmund - Bayern Mníchov, 24. kolo Bundesligy
- 15:00 Calcio Como - US Lecce, 27. kolo Serie A
- 18:00 Hellas Verona - SSC Neapol, 27. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - FC Janov, 27. kolo Serie A
- 17:00 Stade Rennes - FC Toulouse, 24. kolo Ligue 1
- 19:00 AS Monaco - SCO Angers, 24. kolo Ligue 1
- 21:05 AC Le Havre - Paríž St. Germain, 24. kolo Ligue 1
- 13:30 AFC Bournemouth - Sunderland AFC, 28. kolo Premier League
- 16:00 Newcastle United - FC Everton, 28. kolo Premier League
- 16:00 FC Liverpool - West Ham United, 28. kolo Premier League
- 16:00 Burnley FC - FC Brentford, 28. kolo Premier League
- 18:30 Leeds United - Manchester City, 28. kolo Premier League
- 14:00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao, 26. kolo La Ligy
- 16:15 FC Barcelona - CF Villarreal, 26. kolo La Ligy
- 18:30 RCD Mallorca - Real Sociedad, 26. kolo La Ligy
- 21:00 Real Oviedo - Atletico Madrid, 26. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Buffalo Sabres, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Minnesota Wild, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Winnipeg Jets, NHL
- 18:30 New York Rangers - Pittsburgh Penguins, NHL
- 21:00 Philadelphia Flyers - Boston Bruins, NHL
- 22:00 San Jose Sharks - Edmonton Oilers, NHL
- 23:00 St. Louis Blues - New Jersey Devils, NHL
Tenis
- Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
- Turnaje WTA v Meride a Austine
Cyklistika
- 11:05 Omloop Nieuwsblad (Belgicko)
Lyžovanie
- 10:15 super-G žien, Svetový pohár v Soldeu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:45 zjazd muži, Svetový pohár v Garmisch-Partenkirchene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Bežecké lyžovanie
- 13:00 šprint voľne kvalifikácia m+ž, Svetový pohár vo Falune
- 15:30 šprint voľne finálová fáza m+ž, Svetový pohár vo Falune /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 13:30 lety mužov, Svetový pohár v Kulme
- 14:00 kvalifikácia žien, Svetový pohár v Hinzenbach
- 15:20 hlavná súťaž žien, Svetový pohár v Hinzenbach
Sánkovanie
- 12:30 Svetový pohár v St. Moritzi
Basketbal
- 14:00 BC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín,nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - YOUNG ANGELS Košice, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, nadstavbová časť Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - CBK Košice, nadstavbová časť Tipos extraligy
Volejbal
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno, nadstavbová časť Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok - ŠK ELBA Prešov, nadstavbová časť Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom, nadstavbová časť Niké extraligy
- 17:00 TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava, 17. kolo Niké Extraligy
- 18:00 VK Slovan Bratislava - VK Slávia SPU Nitra, 17. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK MIRAD UNIPO Prešov, 17. kolo Niké Extraligy
Hádzaná
- 16:30 HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce, finále Slovenského pohára žien
- 19:00 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov, finále Slovenského pohára mužov
Motorizmus
- 9:00 šprint, MotoGP - VC Thajska
Biatlon
- 10:30 vytrvalostné preteky kadetov na 12,5 km v Arberi
- 14:30 vytrvalostné preteky juniorov na 15 km v Arberi
TV program: sobota, 28. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.