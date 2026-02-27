Posledné kolo základnej časti Niké ligy i šláger v Nemecku. Športový program na dnes (28. február)

Na snímke vpravo Leonardo Lukačevič (Košice) a Krisztián Bari (Žilina) počas zápasu 21. kola.
Na snímke vpravo Leonardo Lukačevič (Košice) a Krisztián Bari (Žilina) počas zápasu 21. kola. (Autor: TASR)
28. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 28. februára. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 28. február

Futbal

  • 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FC Košice, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
  • 15:30 ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
  • 15:30 KFC Komárno - MFK Ružomberok, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
  • 15:30 MFK Skalica - AS Trenčín, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
  • 15:30 MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy
  • 15:30 FK Železiarne Podbrezová - FC Tatran Prešov, 22., záverečné kolo základnej časti Niké ligy

  • 14:00 MŠK Považská Bystrica - FK Inter Bratislava, 18. kolo MONACObet ligy
  • 14:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 18. kolo MONACObet ligy
  • 14:00 MFK Zvolen - MŠK Púchov, 18. kolo MONACObet ligy
  • 14:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Dukla Banská Bystrica, 18. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 FK Mladá Boleslav - FK Jablonec, 24. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Pardubice - FK Teplice, 24. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové, 24. kolo českej ligy
  • 18:00 AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava, 24. kolo českej ligy

  • 15:30 Borussia Mönchengladbach - Union Berlín, 24. kolo Bundesligy
  • 15:30 Bayer Leverkusen - FSV Mainz, 24. kolo Bundesligy
  • 15:30 TSG Hoffenheim - FC St. Pauli, 24. kolo Bundesligy
  • 15:30 Werder Brémy - 1. FC Heidenheim, 24. kolo Bundesligy
  • 18:30 Borussia Dortmund - Bayern Mníchov, 24. kolo Bundesligy

  • 15:00 Calcio Como - US Lecce, 27. kolo Serie A
  • 18:00 Hellas Verona - SSC Neapol, 27. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - FC Janov, 27. kolo Serie A

  • 17:00 Stade Rennes - FC Toulouse, 24. kolo Ligue 1
  • 19:00 AS Monaco - SCO Angers, 24. kolo Ligue 1
  • 21:05 AC Le Havre - Paríž St. Germain, 24. kolo Ligue 1

  • 13:30 AFC Bournemouth - Sunderland AFC, 28. kolo Premier League
  • 16:00 Newcastle United - FC Everton, 28. kolo Premier League
  • 16:00 FC Liverpool - West Ham United, 28. kolo Premier League
  • 16:00 Burnley FC - FC Brentford, 28. kolo Premier League
  • 18:30 Leeds United - Manchester City, 28. kolo Premier League

  • 14:00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao, 26. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Barcelona - CF Villarreal, 26. kolo La Ligy
  • 18:30 RCD Mallorca - Real Sociedad, 26. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Oviedo - Atletico Madrid, 26. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Washington Capitals - Vegas Golden Knights, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - Buffalo Sabres, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - Minnesota Wild, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Winnipeg Jets, NHL
  • 18:30 New York Rangers - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 21:00 Philadelphia Flyers - Boston Bruins, NHL
  • 22:00 San Jose Sharks - Edmonton Oilers, NHL
  • 23:00 St. Louis Blues - New Jersey Devils, NHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
  • Turnaje WTA v Meride a Austine

Cyklistika

  • 11:05 Omloop Nieuwsblad (Belgicko)

Lyžovanie

Bežecké lyžovanie

  • 13:00 šprint voľne kvalifikácia m+ž, Svetový pohár vo Falune
  • 15:30 šprint voľne finálová fáza m+ž, Svetový pohár vo Falune /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Skoky na lyžiach

  • 13:30 lety mužov, Svetový pohár v Kulme

  • 14:00 kvalifikácia žien, Svetový pohár v Hinzenbach
  • 15:20 hlavná súťaž žien, Svetový pohár v Hinzenbach

Sánkovanie

  • 12:30 Svetový pohár v St. Moritzi

Basketbal

  • 14:00 BC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín,nadstavbová časť Tipos extraligy
  • 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - YOUNG ANGELS Košice, nadstavbová časť Tipos extraligy
  • 18:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, nadstavbová časť Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - CBK Košice, nadstavbová časť Tipos extraligy

Volejbal

  • 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno, nadstavbová časť Niké extraligy
  • 18:00 ŠVK Pezinok - ŠK ELBA Prešov, nadstavbová časť Niké extraligy
  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom, nadstavbová časť Niké extraligy

  • 17:00 TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava, 17. kolo Niké Extraligy
  • 18:00 VK Slovan Bratislava - VK Slávia SPU Nitra, 17. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK MIRAD UNIPO Prešov, 17. kolo Niké Extraligy

Hádzaná

  • 16:30 HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce, finále Slovenského pohára žien
  • 19:00 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov, finále Slovenského pohára mužov

Motorizmus

  • 9:00 šprint, MotoGP - VC Thajska

Biatlon

  • 10:30 vytrvalostné preteky kadetov na 12,5 km v Arberi
  • 14:30 vytrvalostné preteky juniorov na 15 km v Arberi
TV program: sobota, 28. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
