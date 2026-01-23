Obrovský slalom a biatlon v Česku či basketbalový zápas hviezd. Športový program na dnes (24. január)

Športový program na sobotu, 24. január
Futbal
- 13:30 West Ham United - Sunderland AFC, 23. kolo Premier League
- 16:00 Manchester City - Wolverhampton Wanderers, 23. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham - FC Brighton, 23. kolo Premier League
- 16:00 Burnley FC - Tottenham Hotspur, 23. kolo Premier League
- 18:30 AFC Bournemouth - FC Liverpool, 23. kolo Premier League
- 17:00 Stade Rennes - FC Lorient, 19. kolo Ligue 1
- 19:00 AC Le Havre - AS Monaco, 19. kolo Ligue 1
- 21:05 Olympique Marseille - Racing Lens, 19. kolo Ligue 1
- 15:30 Bayern Mníchov - FC Augsburg, 19. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim, 19. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - RB Lipsko, 19. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayer Leverkusen - Werder Brémy, 19. kolo Bundesligy
- 15:30 FSV Mainz - VfL Wolfsburg, 19. kolo Bundesligy
- 18:30 Union Berlín - Borussia Dortmund, 19. kolo Bundesligy
- 15:00 Calcio Como - FC Turín, 22. kolo Serie A
- 18:00 ACF Fiorentina - Cagliari Calcio, 22. kolo Serie A
- 20:45 US Lecce - Lazio Rím, 22. kolo Serie A
- 14:00 Rayo Vallecano - CA Osasuna, 21. kolo La Ligy
- 16:15 CF Valencia - Espanyol Barcelona, 21. kolo La Ligy
- 18:30 FC Sevilla - Athletic Bilbao, 21. kolo La Ligy
- 21:00 CF Villarreal - Real Madrid, 21. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights, NHL
- 2:00 Dallas Stars - St. Louis Blues, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Washington Capitals, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - New York Rangers, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - New Jersey Devils, NHL
- 19:00 New York Islanders - Buffalo Sabres, NHL
- 21:30 Nashville Predators - Utah Mammoth, NHL
Tenis
- 1:00 Australian Open
Lyžovanie
- 10:00/13:30 obrovský slalom ženy, Svetový pohár v Špindlerovom Mlyne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:30 zjazd mužov, Svetový pohár v Kitzbüheli
Beh na lyžiach
- 10:00 šprint klasicky kvalifikácia m+ž, SP (účasť SR)
- 12:30 šprint finálová fáza m+ž, SP (účasť SR) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Biatlon
- 9:30 rýchlostné preteky dievčat na 7,5 km, ME juniorov
- 13:10 rýchlostné preteky chlapcov na 10 km, ME juniorov
- 13:15 mix dvojíc na 4x1,5 + 5x1,5 km, Svetový pohár v Novom Meste na Morave
- 15:10 mix štafety 4x6 km, Svetový pohár v Novom Meste na Morave
Sánkovanie
- 9:20 dvojice m+ž, SP a ME v mixe (Oberhof)
- 13:40 ME mix jednotlivci, SP a ME v mixe (Oberhof)
- 15:10 ME mix dvojice, SP a ME v mixe (Oberhof)
Skoky na lyžiach
- 16:30 3. a 4. kolo MS v letoch (Obersdof)
Hádzaná
- 15:30 hlavná fáza, ME 2026, /vysiela JOJ Šport NAŽIVO / a /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
- 18:00 Tatran Prešov - ŠKP Bratislava, 17. kolo Niké Handball Extraligy
- 15:00 Sokol Písek - DHK Zora Olomouc, 14. kolo MOL ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Plzeň, 14. kolo MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - Sokol Poruba, 14. kolo MOL ligy
- 17:30 MŠK IUVENTA Michalovce - ŽRK Split 2010, prvý zápas osemfinále Európskeho pohára EHF
Volejbal
- 15:00 ŠK ELBA Prešov - ŠKM Liptovský Hrádok, 16. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok - Kooperativa Slávia EUBA, 16. kolo Niké extraligy
- 18:30 VA UNIZA Žilina - VK Nové Mesto nad Váhom, 16. kolo Niké extraligy
- 19:00 HIT UCM Trnava - Volley project UKF Nitra, 16. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Spartak Myjava, 13. kolo Niké Extraligy
- 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - HIT MTF Trnava, 13. kolo Niké Extraligy
- 18:00 VK Slovan Bratislava - TJ Slávia Svidník, 13. kolo Niké Extraligy
- 18:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno, 13. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO
Cyklistika
- 01:40 Brighton - Willunga Hill (176 km), 4. etapa - Santos Tour Down Under
Futsal
- 14:30 Taliansko - Portugalsko, ME
- 17:30 Maďarsko - Poľsko, ME
Basketbal
- 17:00 Slovensko vs Svet, Zápas hviezd Tipos SBL
- 17:00 ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok
- 18:00 Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica
- 18:00 YOUNG ANGELS Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji
Atletika
- 19:00 halové MSR v chôdzi (Nyíregyháza)
Cyklokros
- 13:40 SP v Maasmechelene
