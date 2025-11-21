Návrat Barcelony na Camp Nou či duel Košíc s Trnavou. Športový program na dnes (22. november)

Športový program na sobotu, 22. november
Futbal
- 15:30 MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava, 15. kolo Niké ligy
- 15:30 MŠK Žilina - AS Trenčín, 15. kolo Niké ligy
- 15:30 KFC Komárno - FK Železiarne Podbrezová, 15. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Košice - FC Spartak Trnava, 15. kolo Niké ligy
- 15:00 FK Teplice - FC Baník Ostrava,16. kolo českej ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha, 16. kolo českej ligy
- 15:00 FK Pardubice - FC Slovan Liberec, 16. kolo českej ligy
- 15:00 FK Dukla Praha - SK Sigma Olomouc, 16. kolo českej ligy
- 18:00 SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905, 16. kolo českej ligy
- 13:30 FC Burnley - FC Chelsea, 12. kolo Premier League
- 16:00 AFC Bournemouth - West Ham United, 12. kolo Premier League
- 16:00 FC Brighton - FC Brentford, 12. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham - AFC Sunderland, 12. kolo Premier League
- 16:00 FC Liverpool - Nottingham Forest, 12. kolo Premier League
- 16:00 Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace, 12. kolo Premier League
- 18:30 Newcastle United - Manchester City, 12. kolo Premier League
- 15:30 VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen, 11. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - Borussia Mönchengladbach, 11. kolo Bundesligy
- 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart, 11. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayern Mníchov - SC Freiburg, 11. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg - Hamburger SV, 11. kolo Bundesligy
- 18:30 1. FC Kolín - Eintracht Frankfurt, 11. kolo Bundesligy
- 15:00 Cagliari Calcio - FC Janov, 12. kolo Serie A
- 15:00 Udinese Calcio - FC Bologna, 12. kolo Serie A
- 18:00 ACF Fiorentina - Juventus Turín, 12. kolo Serie A
- 20:45 SSC Neapol - Atalanta Bergamo, 12. kolo Serie A
- 17:00 Racing Lens - Racing Štrasburg, 13. kolo Ligue 1
- 19:00 Stade Rennes - AS Monaco, 13. kolo Ligue 1
- 21:05 Paríž St. Germain - AC Le Havre, 13. kolo Ligue 1
- 14:00 Deportivo Alavés - Celta Vigo, 13. kolo La Ligy
- 16:15 FC Barcelona - Athletic Bilbao, 13. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna - Real Sociedad, 13. kolo La Ligy
- 21:00 CF Villarreal - RCD Mallorca, 13. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Boston Bruins, NHL
- 19:00 Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets, NHL
- 21:30 New York Islanders - St. Louis Blues, NHL
Tenis
- 12:00 Španielsko - Nemecko, semifinále Davisovho pohára 2025
Alpské lyžovanie
- 10:30 slalom muži, 1. kolo SP Gurgl
- 13:30 slalom muži, 2. kolo SP Gurgl
Skoky na lyžiach
- 12:00 súťaž žien, Svetový pohár v Lillehammeri /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 súťaž mužov, Svetový pohár v Lillehammeri /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Formula 1
- 5:00 kvalifikácia, VC Las Vegas
Basketbal
- 15:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava, 9. kolo TIPOS Extraligy
- 17:00 CBK Košice - BK AS Trenčín, 9. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok - ŠBK Šamorín, 9. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky, 9. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - BC Slovan Bratislava, 10. kolo TIPOS SBL
- 18:00 BC Komárno - BC Prievidza, 10. kolo TIPOS SBL
- 19:00 Spišskí Rytieri - Iskra Svit, 10. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 16:00 VK Slovan Bratislava - VK Pirane Brusno, 7. kolo Niké extraligy
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - ŠK ELBA Prešov, 7. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠVK Pezinok, 7. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VA UNIZA Žilina, 7. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - HIT UCM Trnava, 7. kolo Niké extraligy
- 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slávia SPU Nitra. 5. kolo Niké Extraligy
- 17:00 TJ Slávia Svidník - RIEKER UJS Komárno, 5. kolo Niké Extraligy
- 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Spartak Myjava, 5. kolo Niké Extraligy
- 19:00 VK Slovan Bratislava - HIT MTF Trnava, 5. kolo Niké Extraligy
Hádzaná
- 16:00 Slovensko - Čína, prípravný zápas žien
- 18:30 HáO TJ Slovan Modra - HC Sporta Hlohovec, 12. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HK AGRO Topoľčany - HC Záhoráci, 12. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 Tatran Prešov - HK Bojnice, 12. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:30 HK Košice - MŠK Považská Bystrica, 12. kolo Niké Handball Extraligy
Curling
- 13:00 Slovensko - Rakúsko, ženy B-divízia ME
- 18:00 Slovensko - Izrael, muži B-divízia ME
Športová gymnastika
- 12:00 finále viacboja, juniorské MS /Piliarová/
