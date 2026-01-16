Posledná etapa Rely Dakar, Hagara na ME či lyžovanie. Športový program na dnes (17. január)

Športový program na sobotu, 17. január
Futbal
- 17:00 Egypt - Nigéria, zápas o 3. miesto Africký pohár národov
- 17:00 Racing Lens - AJ Auxerre, 18. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Toulouse - OGC Nice, 18. kolo Ligue 1
- 21:05 SCO Angers - Olympique Marseille, 18. kolo Ligue 1
- 15:30 Borussia Dortmund - FC St. Pauli, 18. kolo Bundesligy
- 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim, 18. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen, 18. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Kolín - FSV Mainz, 18. kolo Bundesligy
- 15:30 Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach, 18. kolo Bundesligy
- 18:30 RB Lipsko - Bayern Mníchov, 18. kolo Bundesligy
- 15:00 Udinese Calcio - Inter Miláno, 21. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - Sassuolo Calcio, 21. kolo Serie A
- 20:45 Cagliari Calcio - Juventus Turín, 21. kolo Serie A
- 14:00 Real Madrid - UD Levante, 20. kolo La Ligy
- 16:15 RCD Mallorca - Athletic Bilbao, 20. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna - Real Oviedo, 20. kolo La Ligy
- 21:00 Real Betis - CF Villarreal, 20. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Florida Panthers, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - San Jose Sharks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Tampa Bay Lightning, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Nashville Predators, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Anaheim Ducks, NHL
- 18:30 Buffalo Sabres - Minnesota Wild, NHL
- 19:00 Philadelphia Flyers - New York Rangers, NHL
- 21:00 Calgary Flames - New York Islanders, NHL
- 23:00 Utah Mammoth - Seattle Kraken, NHL
- 17:00 Maďarsko - Fínsko, zápas o udržanie MS hráčok do 18 rokov
- 21:00 USA - Švédsko, semifinále MS hráčok do 18 rokov
Tenis
- Turnaj ATP v Adelaide a Aucklande
- Turnaj WTA v Adelaide a Hobarte
Motorizmus
- 6:00 13. etapa: Janbu – Janbu, Rely Dakar 2026
Lyžovanie
- 10:45 zjazd žien, Svetový pohár v Travisiu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 12:30 zjazd mužov, Svetový pohár vo Wengene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
Biatlon
- 10:45 preteky s hromadným štartom žien na 12 km, Pohár IBU v Osrblí
- 13:30 špreteky s hromadným štartom mužov na 15 km, Pohár IBU v Osrblí
- 14:30 šprint mužov na 10 km, Svetový pohár v Ruhpoldingu
Krasokorčuľovanie
- 14:00 muži - voľné jazdy (Hagara), ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 19:30 tance na ľade - voľné tance, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 7:15 SP v Sappore /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 7:45 kvalifikácia žien, SP v Zhangjiakou
- 9:00 hlavná súťaž žien, SP v Zhangjiakou /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
Bežecké lyžovanie
- 13:35 kvalifikácia šprintu voľnou technikou muži+ženy, SP v Oberhofe
- 16:05 finálová časť šprintu voľnou technikou muži+ženy, SP v Oberhofe
Boby
- 10:00 monobob ženy, SP v Altenbergu
Sánkovanie
- 12:20/15:10 muži, ME + SP v Oberhofe
- 13:45/16:15 ženy, ME + SP v Oberhofe
Hádzaná
- 18:00 Rakúsko – Španielsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 18:00 Ukrajina – Francúzsko, ME 2026
- 18:00 Chorvátsko – Gruzínsko, ME 2026
- 20:30 Srbsko – Nemecko, ME 2026
- 20:30 Švédsko – Holandsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 20:30 Česko – Nórsko, ME 2026
- 16:00 Handball Club Zlín - Sokol Písek, 13. kolo MOL ligy
- 16:30 HC DAC Dunajská Streda - Handball Hodonín, 13. kolo MOL ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - HK Slovan Duslo Šaľa, 13. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Plzeň - DHK Baník Most, 13. kolo MOL ligy
Basketbal
- 16:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - Piešťanské Čajky, 17. kolo Tipos extraligy
- 18:00 CBK Košice - ŠBK Šamorín, 17. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK AS Trenčín, 17. kolo Tipos extraligy
- 19:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - YOUNG ANGELS Košice, 17. kolo Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 16:00 BC Komárno - BKM Mimel Lučenec, 21. kolo Tipos SBL
- 17:00 BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri, 21. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - Patrioti Levice, 21. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - Košice Wolves, 21. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - Nitra Blue Wings, 21. kolo Tipos SBL
Volejbal
- 14:00 VK Slovan Bratislava - ŠVK Pezinok, 15. kolo Niké extraligy
- 16:00 Kooperativa Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina, 15. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno, 15. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - HIT UCM Trnava, 15. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - ŠK ELBA Prešov, 15. kolo Niké extraligy
- 16:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - VK MIRAD UNIPO Prešov, 12. kolo Niké Extraligy
- 18:00 TJ Spartak Myjava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 12. kolo Niké Extraligy
- 19:00 RIEKER UJS Komárno - TJ Slávia Svidník, 12. kolo Niké Extraligy
- 20:00 HIT MTF Trnava - VK Slovan Bratislava, 12. kolo Niké Extraligy
Vodné pólo
- 10:15 Slovinsko - Izrael, ME 2026
- 12:45 Slovensko - Malta, ME 2026
- 15:30 Gruzínsko - Taliansko, ME 2026
- 18:00 Grécko - Turecko, ME 2026
- 20:45 Chorvátsko - Rumunsko, ME 2026
TV program: sobota, 17. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.