Slovenky na MS do 18 rokov, biatlon i obrovský slalom mužov. Športový program na dnes (10. január)

Nela Lopušanová (v strede) sa teší z gólu proti Česku na MS v hokeji žien U18 2025.
Nela Lopušanová (v strede) sa teší z gólu proti Česku na MS v hokeji žien U18 2025. (Autor: IIHF)
10. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 10. januára. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 10. január

Futbal

  • 17:00 Alžírsko - Nigéria, Africký pohár národov - štvrťfinále
  • 20:00 Egypt - Pobrežie Slonoviny, Africký pohár národov - štvrťfinále

  • 15:30 SC Freiburg - Hamburger SV, 16. kolo Bundesligy
  • 15:30 Werder Brémy - TSG Hoffenheim, 16. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Union Berlín - FSV Mainz, 16. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Heidenheim - 1. FC Kolín, 16. kolo Bundesligy
  • 18:30 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart, 16. kolo Bundesligy

  • 14:00 Real Oviedo - Real Betis, 19. kolo La Ligy
  • 16:15 CF Villarreal - Deportivo Alavés, 19. kolo La Ligy
  • 18:30 FC Girona - CA Osasuna, 19. kolo La Ligy
  • 21:00 CF Valencia - CF Elche, 19. kolo La Ligy

  • 15:00 Calcio Como - FC Bologna, 20. kolo Serie A
  • 15:00 Udinese Calcio - Pisa SC, 20. kolo Serie A
  • 18:00 AS Rím - US Sassuolo, 20. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - FC Turín, 20. kolo Serie A

Hokej

  • 2:00 Winnipeg Jets - Los Angeles Kings, NHL
  • 2:00 Chicago Blackhawks - Washington Capitals, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - St. Louis Blues, NHL
  • 19:00 Boston Bruins - New York Rangers, NHL
  • 21:30 Pittsburgh Penguins - Calgary Flames, NHL
  • 22:00 San Jose Sharks - Dallas Stars, NHL
  • 22:00 Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets, NHL

  • 15:00 Slovensko - USA, MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:30 Česko - Fínsko, MS hráčok do 18 rokov
  • 22:00 Švédsko - Maďarsko, MS hráčok do 18 rokov

Tenis

  • Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
  • Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande

  • 0:30 Švajčiarsko - Belgicko, semifinále United Cup
  • 7:30 USA - Poľsko, semifinále United Cup

Lyžovanie

Biatlon

  • 12:00 muži stíhacie preteky na 12,5 km, SP v Oberhofe
  • 14:25 ženy štafeta na 4x6 km, SP v Oberhofe

Skoky na lyžiach

  • 12:00 hlavná súťaž žien, Svetový pohár v Ljubne /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 14:15 kvalifikácia, Svetový pohár v Zakopanom
  • 16:10 súťaž tímov, Svetový pohár v Zakopanom

Basketbal

  • 14:30 BK AS Trenčín - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 16. kolo Tipos extraligy
  • 15:00 CBK Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 16. kolo Tipos extraligy
  • 17:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - YOUNG ANGELS Košice, 16. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 ŠBK Šamorín - BC Slovan Bratislava, 16. kolo Tipos extraligy
  • 19:00 Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok, 16. kolo Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 BC Slovan Bratislava - BKM Mimel Lučenec, 19. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Iskra Svit - Spišskí Rytieri, 19. kolo Tipos SBL
  • 18:00 MBK Baník Handlová - Nitra Blue Wings, 19. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Prievidza - BC Komárno, 19. kolo Tipos SBL

Hádzaná

  • 15:00 Sokol Písek - HK Slovan Duslo Šaľa, 12. kolo MOL ligy
  • 16:30 MŠK Iuventa Michalovce - Sokol Poruba, 12. kolo MOL ligy
  • 17:00 Handball Club Zlín - HC DAC Dunajská Streda, 12. kolo MOL ligy
  • 18:00 DHK Baník Most - DHK Zora Olomouc, 12. kolo MOL ligy

  • 17:15 Egypt - Irán, medzinárodný turnaj v Španielsku
  • 19:30 Španielsko - Tunisko, medzinárodný turnaj v Španielsku

Volejbal

  • 16:00 VK Nové Mesto nad Váhom - Kooperativa Slávia EUBA, 14. kolo Niké extraligy žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:30 VA UNIZA Žilina - VK Slovan Bratislava, 14. kolo Niké extraligy žien

  • 17:00 TJ Slávia Svidník - HIT MTF Trnava, 11. kolo Niké Extraligy
  • 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK SLÁVIA SPU Nitra, 11. kolo Niké Extraligy
  • 20:00 VK Slovan Bratislava - TJ Spartak Myjava, 11. kolo Niké Extraligy

Vodné pólo

  • 12:45 Francúzsko - Maďarsko, ME v Belehrade
  • 15:15 Malta - Čierna Hora, ME v Belehrade
  • 18:00 Izrael - Španielsko, ME v Belehrade
  • 20:30 Holandsko - Srbsko, ME v Belehrade

Rýchlokorčuľovanie

  • 14:00 ME v Tomaszowe

Boby

  • 9:00 ženy monobob, ME + SP v St. Moritz
  • 13:00 muži dvojboby, ME + SP v St. Moritz

Sánkovanie

  • 11:50 SP vo Winterbergu
TV program: sobota, 10. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slovenky na MS do 18 rokov, biatlon i obrovský slalom mužov. Športový program na dnes (10. január)
    dnes 00:00
