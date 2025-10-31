Slovan cestuje do Podbrezovej, ženy štartujú finálový turnaj. Športový program na dnes (1. november)

Športový program na sobotu, 1. november
Futbal
- 13:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Petržalka, 15. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MFK Zvolen - FC ŠTK 1914 Šamorín, 15. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MŠK Považská Bystrica - MŠK Púchov, 15. kolo MONACObet ligy
- 14:00 FC Villarreal - Rayo Vallecano, 11. kolo La Ligy
- 16:15 Atlético Madrid - FC Sevilla, 11. kolo La Ligy
- 18:30 Real Sociedad San Sebastián - Athletic Bilbao, 11. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid - FC Valencia, 11. kolo La Ligy
- 15:00 FK Jablonec - FC Zlín, 14. kolo českej ligy
- 15:00 1. FC Slovácko - FC Slovan Liberec, 14. kolo českej ligy
- 15:00 FK Pardubice - FK Dukla Praha, 14. kolo českej ligy
- 18:00 SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava, 14. kolo českej ligy
- 15:00 Udinese Calcio - Atalanta Bergamo, 10. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - AC Como, 10. kolo Serie A
- 20:45 US Cremonese - Juventus Turín, 10. kolo Serie A
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, 13. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Skalica - MFK Ružomberok, 13. kolo Niké ligy
- 15:30 FC Tatran Prešov - MŠK Žilina, 13. kolo Niké ligy
- 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Košice, 13. kolo Niké ligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt, 9. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Union Berlín - SC Freiburg, 9. kolo Bundesligy
- 15:30 FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach, 9. kolo Bundesligy
- 15:30 FSV Mainz 05 - Werder Brémy, 9. kolo Bundesligy
- 15:30 RB Lipsko - VfB Stuttgart, 9. kolo Bundesligy
- 18:30 Bayern Mníchov - Bayer Leverkusen, 9. kolo Bundesligy
- 16:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United, 10. kolo Premier League
- 16:00 Crystal Palace - FC Brentford, 10. kolo Premier League
- 16:00 FC Burnley - FC Arsenal, 10. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham - Wolverhampton Wanderers, 10. kolo Premier League
- 16:00 Nottingham Forest - Manchester United, 10. kolo Premier League
- 18:30 Tottenham Hotspur - FC Chelsea, 10. kolo Premier League
- 21:00 FC Liverpool - Aston Villa, 10. kolo Premier League
- 17:00 Paríž Saint-Germain - OGC Nice, 11. kolo Ligue 1
- 19:00 AS Monaco - Paríž FC, 11. kolo Ligue 1
- 21:05 AJ Auxerre - Olympique Marseille, 11. kolo Ligue 1
Hokej
- 0:00 Washington Capitals - New York Islanders, NHL
- 3:00 Anaheim Ducks - Detroit Red Wings, NHL
- 18:00 Boston Bruins - Carolina Hurricanes, NHL
- 20:00 Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins, NHL
- 20:30 Nashville Predators - Calgary Flames, NHL
- 21:00 San José Sharks - Colorado Avalanche, NHL
- 23:00 Florida Panthers - Dallas Stars, NHL
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži
- Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
- od 14:00 Challenger Slovak Open 2025 v Bratislave
- od 16:00 finálový WTA turnaj v Rijáde
Basketbal
- 14:00 BC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín, 7. kolo TIPOS Extraligy
- 16:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - CBK Košice, 7. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, 7. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 YOUNG ANGELS Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 7. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK AS Trenčín, 7. kolo TIPOS Extraligy
- 16:00 Nitra Blue Wings - Spišskí Rytieri, 7. kolo TIPOS SBL
- 17:00 BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice, 7. kolo TIPOS SBL
- 18:00 BC Prievidza - MBK Baník Handlová, 7. kolo TIPOS SBL
- 18:30 BC Komárno - Iskra Svit, 7. kolo TIPOS SBL
Hádzaná
- 13:30 Ukrajina - Slovensko, turnaj o Karpatský pohár
- 16:30 Rumunsko - Gruzínsko, turnaj o Karpatský pohár
- 16:15 Holandsko – Slovensko, kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov
Volejbal
- 15:00 RIEKER UJS Komárno - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 2. kolo Niké Extraligy
- 16:00 TJ Spartak Myjava - HIT MTF Trnava, 2. kolo Niké Extraligy
- 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slovan Bratislava, 2. kolo Niké Extraligy
- 19:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - TJ Slávia Svidník, 2. kolo Niké Extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok - Volley project UKF Nitra, 4. kolo Niké extraligy
- 18:30 VA UNIZA Žilina - ŠKM Liptovský Hrádok, 4. kolo Niké extraligy
- 19:00 HIT UCM Trnava - KOOPERATIVA Slávia EUBA, 4. kolo Niké extraligy
- 19:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava, 4. kolo Niké extraligy
Futsal
- 16:00 Hjorring Futsal Klub - MNK Buba Mara, hlavné kolo Ligy majstrov
- 19:00 FUTSAL KLUB Lučenec - Futsal Minerva, hlavné kolo Ligy majstrov
Džudo
- 9:00 ME do 23 rokov v Moldavsku
TV program: sobota, 1. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.