Slovan cestuje do Podbrezovej, ženy štartujú finálový turnaj. Športový program na dnes (1. november)

Radosť hráčov Slovana po strelení gólu.
Radosť hráčov Slovana po strelení gólu. (Autor: TASR)
Sportnet|1. nov 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 1. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 1. november

Futbal

  • 13:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Petržalka, 15. kolo MONACObet ligy
  • 13:00 MFK Zvolen - FC ŠTK 1914 Šamorín, 15. kolo MONACObet ligy
  • 13:00 MŠK Považská Bystrica - MŠK Púchov, 15. kolo MONACObet ligy

  • 14:00 FC Villarreal - Rayo Vallecano, 11. kolo La Ligy
  • 16:15 Atlético Madrid - FC Sevilla, 11. kolo La Ligy
  • 18:30 Real Sociedad San Sebastián - Athletic Bilbao, 11. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Madrid - FC Valencia, 11. kolo La Ligy

  • 15:00 FK Jablonec - FC Zlín, 14. kolo českej ligy
  • 15:00 1. FC Slovácko - FC Slovan Liberec, 14. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Pardubice - FK Dukla Praha, 14. kolo českej ligy
  • 18:00 SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava, 14. kolo českej ligy

  • 15:00 Udinese Calcio - Atalanta Bergamo, 10. kolo Serie A
  • 18:00 SSC Neapol - AC Como, 10. kolo Serie A
  • 20:45 US Cremonese - Juventus Turín, 10. kolo Serie A

  • 15:30 FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, 13. kolo Niké ligy
  • 15:30 MFK Skalica - MFK Ružomberok, 13. kolo Niké ligy
  • 15:30 FC Tatran Prešov - MŠK Žilina, 13. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Košice, 13. kolo Niké ligy

  • 15:30 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt, 9. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Union Berlín - SC Freiburg, 9. kolo Bundesligy
  • 15:30 FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach, 9. kolo Bundesligy
  • 15:30 FSV Mainz 05 - Werder Brémy, 9. kolo Bundesligy
  • 15:30 RB Lipsko - VfB Stuttgart, 9. kolo Bundesligy
  • 18:30 Bayern Mníchov - Bayer Leverkusen, 9. kolo Bundesligy

  • 16:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United, 10. kolo Premier League
  • 16:00 Crystal Palace - FC Brentford, 10. kolo Premier League
  • 16:00 FC Burnley - FC Arsenal, 10. kolo Premier League
  • 16:00 FC Fulham - Wolverhampton Wanderers, 10. kolo Premier League
  • 16:00 Nottingham Forest - Manchester United, 10. kolo Premier League
  • 18:30 Tottenham Hotspur - FC Chelsea, 10. kolo Premier League
  • 21:00 FC Liverpool - Aston Villa, 10. kolo Premier League

  • 17:00 Paríž Saint-Germain - OGC Nice, 11. kolo Ligue 1
  • 19:00 AS Monaco - Paríž FC, 11. kolo Ligue 1
  • 21:05 AJ Auxerre - Olympique Marseille, 11. kolo Ligue 1

Hokej

  • 0:00 Washington Capitals - New York Islanders, NHL
  • 3:00 Anaheim Ducks - Detroit Red Wings, NHL
  • 18:00 Boston Bruins - Carolina Hurricanes, NHL
  • 20:00 Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 20:30 Nashville Predators - Calgary Flames, NHL
  • 21:00 San José Sharks - Colorado Avalanche, NHL
  • 23:00 Florida Panthers - Dallas Stars, NHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži
  • Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
  • od 14:00 Challenger Slovak Open 2025 v Bratislave
  • od 16:00 finálový WTA turnaj v Rijáde

Basketbal

  • 14:00 BC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín, 7. kolo TIPOS Extraligy
  • 16:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - CBK Košice, 7. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, 7. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 YOUNG ANGELS Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 7. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK AS Trenčín, 7. kolo TIPOS Extraligy

  • 16:00 Nitra Blue Wings - Spišskí Rytieri, 7. kolo TIPOS SBL
  • 17:00 BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice, 7. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 BC Prievidza - MBK Baník Handlová, 7. kolo TIPOS SBL
  • 18:30 BC Komárno - Iskra Svit, 7. kolo TIPOS SBL

Hádzaná

  • 13:30 Ukrajina - Slovensko, turnaj o Karpatský pohár
  • 16:30 Rumunsko - Gruzínsko, turnaj o Karpatský pohár

  • 16:15 Holandsko – Slovensko, kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov

Volejbal

  • 15:00 RIEKER UJS Komárno - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 2. kolo Niké Extraligy
  • 16:00 TJ Spartak Myjava - HIT MTF Trnava, 2. kolo Niké Extraligy
  • 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slovan Bratislava, 2. kolo Niké Extraligy
  • 19:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - TJ Slávia Svidník, 2. kolo Niké Extraligy

  • 18:00 ŠVK Pezinok - Volley project UKF Nitra, 4. kolo Niké extraligy
  • 18:30 VA UNIZA Žilina - ŠKM Liptovský Hrádok, 4. kolo Niké extraligy
  • 19:00 HIT UCM Trnava - KOOPERATIVA Slávia EUBA, 4. kolo Niké extraligy
  • 19:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava, 4. kolo Niké extraligy

Futsal

  • 16:00 Hjorring Futsal Klub - MNK Buba Mara, hlavné kolo Ligy majstrov
  • 19:00 FUTSAL KLUB Lučenec - Futsal Minerva, hlavné kolo Ligy majstrov

Džudo

  • 9:00 ME do 23 rokov v Moldavsku
TV program: sobota, 1. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Radosť hráčov Slovana po strelení gólu.
    Radosť hráčov Slovana po strelení gólu.
    Slovan cestuje do Podbrezovej, ženy štartujú finálový turnaj. Športový program na dnes (1. november)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovan cestuje do Podbrezovej, ženy štartujú finálový turnaj. Športový program na dnes (1. november)