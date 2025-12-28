Turné štyroch mostíkov či MS v hokeji do 20 rokov. Športový program na dnes (29. december)

Momentka zo zápasu Kanada - Česko na MS U20.
Momentka zo zápasu Kanada - Česko na MS U20. (Autor: TASR/AP)
29. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 29. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 29. december

Futbal

  • 17:00 Egypt - Angola, B-skupina, Africký pohár národov
  • 17:00 Južná Afrika - Zimbabwe, B-skupina, Africký pohár národov
  • 20:00 Maroko - Zambia, A-skupina, Africký pohár národov
  • 20:00 Mali - Komory, A-skupina, Africký pohár národov

  • 20:45 AS Rím - FC Janov, 17. kolo Serie A

Hokej

Skoky na lyžiach

Beh na lyžiach

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 16. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 16. deň, MS
TV program: pondelok, 29. december
Ostatné športy

    
    
    
    
