Turné štyroch mostíkov či MS v hokeji do 20 rokov. Športový program na dnes (29. december)

Športový program na pondelok, 29. december
Futbal
- 17:00 Egypt - Angola, B-skupina, Africký pohár národov
- 17:00 Južná Afrika - Zimbabwe, B-skupina, Africký pohár národov
- 20:00 Maroko - Zambia, A-skupina, Africký pohár národov
- 20:00 Mali - Komory, A-skupina, Africký pohár národov
- 20:45 AS Rím - FC Janov, 17. kolo Serie A
Hokej
- 15:10 štvrťfinále, Spenglerov pohár 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:15 štvrťfinále, Spenglerov pohár 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Nemecko - Švédsko, MS do 20 rokov
- 21:30 Fínsko - Česko, MS do 20 rokov
- 1:00 Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Seattle Kraken - Philadelphia Flyers, NHL
Skoky na lyžiach
- 16:30 hlavná súťaž, Oberstdorf, SP Turné štyroch mostíkov /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 11:45 muži 10 km klasicky, Dobbiaco, 2. etapa, SP Tour de Ski /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:45 ženy 10 km klasicky, Dobbiaco, 2. etapa, SP Tour de Ski /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Šípky
TV program: pondelok, 29. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.