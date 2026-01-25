Osemfinále Australian Open a futbalové dohrávky. Športový program na dnes (26. január)

Australian Open 2026
Australian Open 2026 (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. jan 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 26. januára. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 26. január

Futbal

  • 20:45 Hellas Verona - Udinese Calcio, 22. kolo Serie A
  • 21:00 FC Girona - Getafe CF, 21. kolo La Ligy
  • 21:00 FC Everton - Leeds United, 23. kolo Premier League

Hokej

  • 0:00 Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:00 Chicago Blackhawks - Florida Panthers, NHL
  • 2:00 Calgary Flames - Anaheim Ducks, NHL

  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Olomouc, 45. kolo českej extraligy

Tenis

  • od 1:30 osemfinále Australian Open

Hádzaná

  • 15:30 Portugalsko - Nórsko, ME 2026
  • 18:00 Španielsko - Francúzsko, ME 2026
  • 20:30 Nemecko - Dánsko, ME 2026

Futsal

  • 17:30 Bielorusko - Španielsko, ME
  • 20:30 Belgicko - Slovinsko, ME 

Vodné pólo

  • 10:00 Švajčiarsko - Izrael, ME žien
  • 11:30 Grécko - SLOVENSKO, ME žien
  • 13:15 Francúzsko - Nemecko, ME žien
  • 14:45 Taliansko - Chorvátsko, ME žien
  • 16:30 Srbsko - Turecko, ME žien
  • 18:00 Maďarsko - Španielsko, ME žien
  • 19:45 Holandsko - Veľká Británia, ME žien
  • 22:00 Rumunsko - Portugalsko, ME žien
TV program: nedeľa, 25. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Australian Open 2026
    Australian Open 2026
    Osemfinále Australian Open a futbalové dohrávky. Športový program na dnes (26. január)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Osemfinále Australian Open a futbalové dohrávky. Športový program na dnes (26. január)