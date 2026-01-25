Osemfinále Australian Open a futbalové dohrávky. Športový program na dnes (26. január)

Športový program na pondelok, 26. január
Futbal
- 20:45 Hellas Verona - Udinese Calcio, 22. kolo Serie A
- 21:00 FC Girona - Getafe CF, 21. kolo La Ligy
- 21:00 FC Everton - Leeds United, 23. kolo Premier League
Hokej
- 0:00 Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Chicago Blackhawks - Florida Panthers, NHL
- 2:00 Calgary Flames - Anaheim Ducks, NHL
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Olomouc, 45. kolo českej extraligy
Tenis
- od 1:30 osemfinále Australian Open
Hádzaná
Futsal
- 17:30 Bielorusko - Španielsko, ME
- 20:30 Belgicko - Slovinsko, ME
Vodné pólo
- 10:00 Švajčiarsko - Izrael, ME žien
- 11:30 Grécko - SLOVENSKO, ME žien
- 13:15 Francúzsko - Nemecko, ME žien
- 14:45 Taliansko - Chorvátsko, ME žien
- 16:30 Srbsko - Turecko, ME žien
- 18:00 Maďarsko - Španielsko, ME žien
- 19:45 Holandsko - Veľká Británia, ME žien
- 22:00 Rumunsko - Portugalsko, ME žien
TV program: nedeľa, 25. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.