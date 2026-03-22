Futbalista roka a pokračuje štvrťfinále play off. Športový program na dnes (23. marec)

Športový program na pondelok, 23. marec
Futbal
- 14:30 mediálny termín v hoteli, ME21 kval. - mediálny termín reprezentácie SR
- 15:30 tréning hlavné ihrisko (otvorený 15 minút), ME21 kval. - mediálny termín reprezentácie SR
- 16:15 tréning NTC Senec (otvorený 15 minút), mediálny program slovenskej futbalovej reprezentácie pred semifinále baráže MS 2026
- 20:00 galavečer Futbalista roka + rozhovory s víťazmi
Hokej
- 0:00 Dallas Stars - Vegas Golden Knights, NHL
- 0:00 New York Islanders - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Anaheim Ducks - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Calgary Flames - Tampa Bay Lightning, NHL
- 2:00 Utah Mammoth - Los Angeles Kings, NHL
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice /stav série: X:X/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas)
- 17:30 HK Poprad - Vlci Žilina /stav série: X:X/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Kometa Brno - Dynamo Pardubice /stav série: X:X/, štvrťfinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
- 18:30 Sparta Praha - Škoda Plzeň /stav série: X:X/, štvrťfinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Hokejbal
- 10:00 TK 100 dní pre MSJ
Cyklistika
- 13:00 Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km), 1. etapa Okolo Katalánska
Biatlon
- 17:00 TK Slovenského zväzu biatlonu po skončení sezóny
TV program: pondelok, 23. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.