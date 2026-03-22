Futbalista roka a pokračuje štvrťfinále play off. Športový program na dnes (23. marec)

Na snímke víťaz ankety Futbalista roka 2024 Stanislav Lobotka počas odovzdávania ocenení na galavečeri. (Autor: TASR)
23. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 23. marca. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 23. marec

Futbal

  • 14:30 mediálny termín v hoteli, ME21 kval. - mediálny termín reprezentácie SR 
  • 15:30 tréning hlavné ihrisko (otvorený 15 minút), ME21 kval. - mediálny termín reprezentácie SR

  • 16:15 tréning NTC Senec (otvorený 15 minút), mediálny program slovenskej futbalovej reprezentácie pred semifinále baráže MS 2026

  • 20:00 galavečer Futbalista roka + rozhovory s víťazmi  

Hokej

  • 0:00 Dallas Stars - Vegas Golden Knights, NHL 
  • 0:00 New York Islanders - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 1:00 Anaheim Ducks - Buffalo Sabres, NHL 
  • 1:00 Calgary Flames - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 2:00 Utah Mammoth - Los Angeles Kings, NHL

  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice /stav série: X:X/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas)
  • 17:30 HK Poprad - Vlci Žilina /stav série: X:X/, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 Kometa Brno - Dynamo Pardubice /stav série: X:X/, štvrťfinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
  • 18:30 Sparta Praha - Škoda Plzeň /stav série: X:X/, štvrťfinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)

Tenis

  • Turnaj WTA v Miami
  • Turnaj ATP v Miami

 Hokejbal

  • 10:00 TK 100 dní pre MSJ

Cyklistika

  • 13:00 Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km), 1. etapa Okolo Katalánska

Biatlon

  • 17:00 TK Slovenského zväzu biatlonu po skončení sezóny
TV program: pondelok, 23. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

