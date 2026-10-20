VIDEO: Pozrite si zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava dnes hrali tretí zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na olympijskom štadióne čelia AS Rím.
- Liga majstrov: Program, tabuľka, výsledky 2026/2027 (prehľad)
- ONLINE: AS Rím - ŠK Slovan Bratislava, Liga majstrov (3. kolo)
Taliansky tím bol favoritom zápasu a na ihrisku to potvrdil aj tým, že zvíťazil 4:0.
Pozrite si zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov.
Fotogaléria zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 3. kolo)
VIDEO: Zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
3
3
0
0
14:5
9
V
V
V
2
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
3
StuttgartSTU
3
2
1
0
7:2
7
R
V
V
4
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
5
BarcelonaBAR
3
2
0
1
11:6
6
P
V
V
6
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
7
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
8
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
9
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
11
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
12
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
13
AS RímROM
3
1
1
1
8:5
4
V
P
R
14
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
15
Atlético MadridATM
3
1
1
1
4:3
4
R
V
P
16
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
17
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
18
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
19
VillarrealVIL
3
1
0
2
8:8
3
P
V
P
20
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
21
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
22
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
23
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
24
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
Bodo GlimtBOD
3
1
0
2
4:9
3
P
V
P
27
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
28
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
29
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
30
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
31
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
3
0
0
3
1:13
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body