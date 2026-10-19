Návrat Petry Vlhovej do Svetového pohára, Slovan vyzve AS Rím či formula 1 v USA (TV tipy)

Ligová fáza Ligy majstrov pokračuje tretím hracím kolom. V akcii bude opäť aj Slovan Bratislava, ktorý odohrá zápas na olympijskom štadióne v Ríme proti domácemu AS.
Neapol so Stanislavom Lobotkom doma privíta FK Bodö/Glimt a Dávid Hancko s Atlétikom Madrid pocestuje na zápas do Stuttgartu.
Štvrtok bude už klasicky patriť Európskej a Konferenčnej lige. V druhej najprestížnejšej klubovej súťaži Lyon aj s brankárom Dominikom Greifom pocestuje do Hoffenheimu, Sparta Praha bude čeliť Olympiacosu a Viktoria Plzeň doma privíta Levski Sofiu. V Konferenčnej lige Jablonec doma privíta anglický Brighton.
Cez týždeň prebehnú ďalšie zápasy Slovnaft Cupu. Liptovský Mikuláš doma privíta Skalicu a Zlaté Moravce odohrajú duel doma s Komárnom.
Cez víkend odštartuje nový ročník Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Prvé preteky sa už tradične konajú v Söldene. Medzi ženami sa po dlhej prestávke opäť predstaví aj Petra Vlhová.
V Tipsport lige Nitra odohrá zápasy proti Košiciam a Popradu, hokejisti Žiliny sa stretnú so Spišiakmi a Prešovom.
Po týždňovej prestávke sa diváci môžu tešiť na pokračovanie kolotoču formuly 1, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene USA.
Tenisti hrajú turnaje v Lyone, Bruseli a v Almáty. Ženske turnaje budú prebiehať v Osake a Ning-po.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (19. október)
Utorok (20. október)
Streda (21. október)
Štvrtok (22. október)
Piatok (23. október)
Sobota (24. október)
Nedeľa (25. október)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.