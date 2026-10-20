    AS Rím
    AS Rím
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 0
    2:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Na snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Ramon Hendriks (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 14. októbra 2026 v Bratislave.
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    Slovan nedostal ani šancu na strelu na bránu. Z Ríma odchádza po hanebnom výkone

    AS Rím oslavuje gól v zápase AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v 3. kole Ligy majstrov.
    Fotogaléria (62)
    AS Rím oslavuje gól v zápase AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v 3. kole Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. okt 2026 o 22:49
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    Slovan ostáva na poslednom mieste v ligovej fáze.

    Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy

    AS Rím - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

    Góly: 21. Hermoso, 39. Molina, 52. Pisilli, 58. Malen (z 11 m)

    Rozhodovali: Schärer - De Almeida, Erni (všetci Švaj.)

    ŽK: Barseghjan, Sul. Camara, Martinez

    Diváci: 64.399

    AS Rím: Gollini - Ghilardi, Balerdi, Hermoso (77. Koulierakis) - Molina, de Roon (77. Mancini), Pisilli, Wesley (59. Rensch) - Mora, Pellegrini (52. Soule) - Malen (59. Castro)

    Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz (82. Wimmer) - Gajdoš (69. Martinez), Pokorný, Ibrahim (69. Mustafič) - Barseghjan (55. Yirajang), Marcelli, Sul. Camara (69. Maroš)

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú po troch kolách ligovej fázy Ligy majstrov naďalej bez zisku bodu.

    V utorkovom stretnutí 3. kola nezaskočili favorita a na pôde AS Rím prehrali vysoko 0:4. V drese domácich sa postupne presadili Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolo Pisilli a Donyell Malen z pokutového kopu.

    Najbližším súperom Slovana v milionárskej súťaži je LASK Linz (3. novembra o 21.00 h).

    Nasledovať budú domáce zápasy proti Realu Betis (24. novembra o 21.00 h) a Šachtaru Doneck (9. decembra o 18.45 h), vonkajší duel s LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00) a účinkovanie v ligovej fáze „belasí“ zakončia 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.

    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 3. kolo)
    Hráči AS Rím sa tešia z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Peter Pokorný (Slovan) a Niccolló Pisilli (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    62 fotografií
    Roma's Lorenzo Pellegrini, right, tries to block a shot from Slovan's Cesar Blackman during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Rodrigo Mora plays the ball during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, and Slovan's Suleiman Camara challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Cesar Blackman, right, and Roma's Lorenzo Pellegrini challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure reacts during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Wesley, left, controls the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, heads the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, front, and Slovan's Svetozar Markovic challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXTréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.Slovan's Tigran Barseghyan, left, and Roma's Leonardo Balerdi challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, right, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, second right, scores his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, center, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Gianluca Mancini, left, and Roma's Konstantinos Koulierakis applaud to supporters at the end of the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Kevin Wimmer challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Roma's Niccolo Pisilli celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaPolice officers clash with Slovan soccer fans during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's fourth goal from the penalty spot during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Peter Pokorny challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, second left, celebrates with teammates after scoring his side's fourth goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Niccolo Pisilli challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Sandro Cruz, right, and Roma's Rodrigo Mora challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Niccolo Pisilli celebrates with teammates after scoring his side's third goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan), ktorý vyťahuje po tretí raz loptu zo svojej brány počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke druhý vpravo Mario Hermoso (AS Rím) sa teší z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímkeTigran Barseghjan (Slovan) a brankár Pierluigi Gollini (AS Rím ) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner AS Rím Gian Piero Gasperini reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava brankár Dominik Takáč (Slovan), jeho spoluhráč Kenan Bajrič a Mario Hermoso (AS Rím), ktorý dáva úvodný gól počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke hráč Slovan Tigran Barseghjan (uprostred), ktorému hlavný rozhodca Sandro Schärer (vľavo) ukazuje žltú kartu za filmovanie počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších z 36-člennej tabuľky, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.

    Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.

    Priebeh zápasu

    I. polčas:

    Domáci pohrozili hneď po úvodnom výkope, keď po priamom kope Pellegriniho prestrelil bránu Balerdi.

    V nasledujúcich minútach hrali vo vysokom tempe a „belasí“ museli brániť hneď niekoľko príležitostí.

    VIDEO: Zostrih zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    Prišlo aj na štandardné situácie úradujúceho slovenského šampióna, zľava skúšal niečo vymyslieť Suleiman Camara, ale domáca obrana bola dôsledná.

    Svoj tlak zužitkovali Rimania v 21. minúte po ďalšom priamom kope Pellegriniho.

    Pozornosť obrancov aj Takáča na seba upútal Ghilardi, ktorý hlavičkoval do zeme a odrazenú loptu upratal do odkrytej brány Hermoso – 1:0.

    V 29. minúte predviedol Takáč prvý zákrok po strele Pellegriniho. V závere polčasu síce zastavil strelu Malena, ale z dorážky mu už nedal šancu Molina a domácich poslal do dvojgólového vedenia.

    Najbližšie zápasy Slovana v Lige majstrov

    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    II. polčas:

    Hneď po zmene strán spálil výbornú príležitosť Barseghjan, ale nemusel ľutovať, keďže situácii predchádzalo ofsajdové postavenie Marcelliho.

    Kapitán Slovana však následne neubránil Souleho, Malen loptu posunul na Pisilliho a ten do tretice rozvlnil sieť – 3:0.

    Toure poslal namiesto Barseghjana do hry Yirajanga. Blackman vzápätí v pokutovom území stiahol na zem Wesleyho a po preskúmaní systémom VAR rozhodca odpískal penaltu.

    Na biely bod si loptu postavil Malen a hoci Takáč vystihol smer, proti prudkej strele holandského útočníka nemal šancu – 4:0.

    Toure potom prišiel s trojitým striedaním, ale na obraze hry sa nič nezmenilo. Domáci naďalej tlačili, v závere ešte mohol zvýšiť skóre Ghilardi, ale jeho zásah neplatil pre ofsajd.

    Rimania si tak pohodlne došli po prvé víťazstvo v tejto sezóne Ligy majstrov, Slovan prehral tretíkrát.

    Hlasy po zápase

    Yaya Toure, tréner Slovana Bratislava: „Urobili sme zopár chýb, čo si nemôžeme na tejto úrovni dovoliť. Príliš sme na nich netlačili a chyby boli hlavne v defenzíve. Je to ďalšia škola pre náš tím. Beriem si z toho pozitíva, no niektoré veci je ťažké prehltnúť. Musíme tvrdo pracovať, bez toho to bude na tejto úrovni veľmi ťažké. Preto sa musíme učiť z našich chýb.“

    Dominik Takáč, brankár Slovana Bratislava: „Pre nás to bol veľmi náročný zápas. S kvalitou súpera sme počítali, ale do prvého gólu sme si s tým vedeli celkom poradiť. Dokonca som mal pocit, že začínajú byť nervózni. Je to škoda, pri prvých dvoch góloch bol súper bližšie pri lopte, a to musí mrzieť. Ťažko sa potom v tejto atmosfére dostávalo do zápasu. Potom prišli dva rýchle góly po prestávke. Škoda, že sme nedokázali urobiť niečo smerom dopredu.“

    Peter Pokorný, stredopoliar Slovana Bratislava: „Bol to náročný zápas, Liga majstrov so súperom vysokého kalibru. My sme im to však uľahčili naším bránením. Bojovali sme, robili sme, čo sme mohli, ale dostávame príliš lacné góly. Zranenia útočníkov patria k futbalu, Nino skúšal niečo vymyslieť, klobúk dole. Ako tím musíme ísť ďalej.“

    Artur Gajdoš, stredopoliar Slovana: „Sami sme videli, kde sme my a kde sú oni. Celý zápas boli lepší, ani neviem, či sme mali nejaký silný moment. Boli výborní na lopte a keď ju stratili, boli strašne agresívni v súbojoch. Potom sme hrali bez lopty, boli sme z toho unavení, a tak sme ju po zisku hneď stratili. V polčase nám tréner povedal, že si máme počkať na náš moment, no my sme dostali na 0:3 a potom prišla penalta. Takéto góly nemôžeme dostávať."

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

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    AS Rím oslavuje gól.
    AS Rím oslavuje gól.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
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