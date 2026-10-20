Slovan nedostal ani šancu na strelu na bránu. Z Ríma odchádza po hanebnom výkone

Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
AS Rím - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
Góly: 21. Hermoso, 39. Molina, 52. Pisilli, 58. Malen (z 11 m)
Rozhodovali: Schärer - De Almeida, Erni (všetci Švaj.)
ŽK: Barseghjan, Sul. Camara, Martinez
Diváci: 64.399
AS Rím: Gollini - Ghilardi, Balerdi, Hermoso (77. Koulierakis) - Molina, de Roon (77. Mancini), Pisilli, Wesley (59. Rensch) - Mora, Pellegrini (52. Soule) - Malen (59. Castro)
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz (82. Wimmer) - Gajdoš (69. Martinez), Pokorný, Ibrahim (69. Mustafič) - Barseghjan (55. Yirajang), Marcelli, Sul. Camara (69. Maroš)
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú po troch kolách ligovej fázy Ligy majstrov naďalej bez zisku bodu.
- ONLINE: AS Rím - ŠK Slovan Bratislava, Liga majstrov (3. kolo)
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V utorkovom stretnutí 3. kola nezaskočili favorita a na pôde AS Rím prehrali vysoko 0:4. V drese domácich sa postupne presadili Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolo Pisilli a Donyell Malen z pokutového kopu.
Najbližším súperom Slovana v milionárskej súťaži je LASK Linz (3. novembra o 21.00 h).
Nasledovať budú domáce zápasy proti Realu Betis (24. novembra o 21.00 h) a Šachtaru Doneck (9. decembra o 18.45 h), vonkajší duel s LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00) a účinkovanie v ligovej fáze „belasí“ zakončia 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.
Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších z 36-člennej tabuľky, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.
Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Domáci pohrozili hneď po úvodnom výkope, keď po priamom kope Pellegriniho prestrelil bránu Balerdi.
V nasledujúcich minútach hrali vo vysokom tempe a „belasí“ museli brániť hneď niekoľko príležitostí.
VIDEO: Zostrih zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
Prišlo aj na štandardné situácie úradujúceho slovenského šampióna, zľava skúšal niečo vymyslieť Suleiman Camara, ale domáca obrana bola dôsledná.
Svoj tlak zužitkovali Rimania v 21. minúte po ďalšom priamom kope Pellegriniho.
Pozornosť obrancov aj Takáča na seba upútal Ghilardi, ktorý hlavičkoval do zeme a odrazenú loptu upratal do odkrytej brány Hermoso – 1:0.
V 29. minúte predviedol Takáč prvý zákrok po strele Pellegriniho. V závere polčasu síce zastavil strelu Malena, ale z dorážky mu už nedal šancu Molina a domácich poslal do dvojgólového vedenia.
Najbližšie zápasy Slovana v Lige majstrov
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo
II. polčas:
Hneď po zmene strán spálil výbornú príležitosť Barseghjan, ale nemusel ľutovať, keďže situácii predchádzalo ofsajdové postavenie Marcelliho.
Kapitán Slovana však následne neubránil Souleho, Malen loptu posunul na Pisilliho a ten do tretice rozvlnil sieť – 3:0.
Toure poslal namiesto Barseghjana do hry Yirajanga. Blackman vzápätí v pokutovom území stiahol na zem Wesleyho a po preskúmaní systémom VAR rozhodca odpískal penaltu.
Na biely bod si loptu postavil Malen a hoci Takáč vystihol smer, proti prudkej strele holandského útočníka nemal šancu – 4:0.
Toure potom prišiel s trojitým striedaním, ale na obraze hry sa nič nezmenilo. Domáci naďalej tlačili, v závere ešte mohol zvýšiť skóre Ghilardi, ale jeho zásah neplatil pre ofsajd.
Rimania si tak pohodlne došli po prvé víťazstvo v tejto sezóne Ligy majstrov, Slovan prehral tretíkrát.
Hlasy po zápase
Yaya Toure, tréner Slovana Bratislava: „Urobili sme zopár chýb, čo si nemôžeme na tejto úrovni dovoliť. Príliš sme na nich netlačili a chyby boli hlavne v defenzíve. Je to ďalšia škola pre náš tím. Beriem si z toho pozitíva, no niektoré veci je ťažké prehltnúť. Musíme tvrdo pracovať, bez toho to bude na tejto úrovni veľmi ťažké. Preto sa musíme učiť z našich chýb.“
Dominik Takáč, brankár Slovana Bratislava: „Pre nás to bol veľmi náročný zápas. S kvalitou súpera sme počítali, ale do prvého gólu sme si s tým vedeli celkom poradiť. Dokonca som mal pocit, že začínajú byť nervózni. Je to škoda, pri prvých dvoch góloch bol súper bližšie pri lopte, a to musí mrzieť. Ťažko sa potom v tejto atmosfére dostávalo do zápasu. Potom prišli dva rýchle góly po prestávke. Škoda, že sme nedokázali urobiť niečo smerom dopredu.“
Peter Pokorný, stredopoliar Slovana Bratislava: „Bol to náročný zápas, Liga majstrov so súperom vysokého kalibru. My sme im to však uľahčili naším bránením. Bojovali sme, robili sme, čo sme mohli, ale dostávame príliš lacné góly. Zranenia útočníkov patria k futbalu, Nino skúšal niečo vymyslieť, klobúk dole. Ako tím musíme ísť ďalej.“
Artur Gajdoš, stredopoliar Slovana: „Sami sme videli, kde sme my a kde sú oni. Celý zápas boli lepší, ani neviem, či sme mali nejaký silný moment. Boli výborní na lopte a keď ju stratili, boli strašne agresívni v súbojoch. Potom sme hrali bez lopty, boli sme z toho unavení, a tak sme ju po zisku hneď stratili. V polčase nám tréner povedal, že si máme počkať na náš moment, no my sme dostali na 0:3 a potom prišla penalta. Takéto góly nemôžeme dostávať."